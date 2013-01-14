Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
bevzaalex написав:Не знаю насколько его величество ознакомились с данной записочкой, но почему-то уверен, что Сталин очень внимательно вчитывался в каждую букву, всматривался в каждую цифру и очень много думал. Что касается форумных читателей, хм...не знаю, меня не количество прочитавших интересует, а эффект от. Надеюсь. Илюзий не строю. Благодарностей не жду. Пс. Волгарь, пожалуйста)
+ 95% тех же вопросов уже лично мной за этот период были выставлены на обозрение. 5% Это куда более сегодняшние вопросы, ... - растём. К сожалению Мы имеем дело не просто с теми, кто даже не интересовался прошлым, не знает фактического состояния дел сегодня, но и с неудержимой агрессией тянет Страну в бездну.
При обилие информации даже на форуме: - до идиотизма постоянное блеяние, не способных переваривать, усваивать данное.
Попытки на местном уровне решать эти вопросы упёрлись в... "страну абсурда" и заинтересованность лиц высоких, ради своего бизнеса из описанных даже на форуме "проектов" построивших бизнес, но по причине полного де***(не являясь специалистами в указанных сферах, но обладающие, неосячжными властными полномочиями) попавших громко "впросак" https://news.finance.ua/ru/news/-/44013 ... dely-kieva
Личное СПАСИБО! Та хай сдохнуть наші вороженьки!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 гру, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
bevzaalex написав:Не знаю насколько его величество ознакомились с данной записочкой, но почему-то уверен, что Сталин очень внимательно вчитывался в каждую букву, всматривался в каждую цифру и очень много думал. Что касается форумных читателей, хм...не знаю, меня не количество прочитавших интересует, а эффект от.
Эффект от. Какая-то недостаказанность. Эффект от чего именно? Если данная простынь изменила что-то в Вашей жизни, то поделитесь. Прошу как человек, не как "величество"
обилию подлинных документов
Хорошо, когда уверен в подлинности и все такое. Когда уверен и поражен - еще лучше.
bevzaalex написав:Не знаю насколько его величество ознакомились с данной записочкой, но почему-то уверен, что Сталин очень внимательно вчитывался в каждую букву, всматривался в каждую цифру и очень много думал. Что касается форумных читателей, хм...не знаю, меня не количество прочитавших интересует, а эффект от.
Эффект от. Какая-то недостаказанность. Эффект от чего именно? Если данная простынь изменила что-то в Вашей жизни, то поделитесь. Прошу как человек, не как "величество"
обилию подлинных документов
Хорошо, когда уверен в подлинности и все такое. Когда уверен и поражен - еще лучше.
На этом сайте я нашел скан справочника Весь Нижний Новгород за 1915-ый год с перечислением всех преподавателей Ильинской гимназии, где в это время училась моя бабушка, а в перечне адресов всех жителей города - своего прадеда. Удивило меня, однако не это, а количество телефонов в 100 тыс. на тот момент городке и различных общественных организаций и союзов.
Волгарь написав:На этом сайте я нашел скан справочника Весь Нижний Новгород за 1915-ый год с перечислением всех преподавателей Ильинской гимназии, где в это время училась моя бабушка, а в перечне адресов всех жителей города - своего прадеда. Удивило меня, однако не это, а количество телефонов в 100 тыс. на тот момент городке и различных общественных организаций и союзов.
Я за Вас несказанно рад! Какой теперь период, для Вас необходим изучить историю(при чём своего рода) и дать себе ответы: 1. А почему? 2. Кто за этим стоял? 3. Кому это было выгодно? 4. Что делать сейчас? 5. Что будет с Вашими наследниками завтра? Мне для понимания этого в 70х хватило 2х лет - с обследованием большинства братских могил "добровольцев"(ВОВ, что их вооруженные войска Красной Армии гнали впереди себя) по Запорожской области.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 гру, 2018 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:На этом сайте я нашел скан справочника Весь Нижний Новгород за 1915-ый год с перечислением всех преподавателей Ильинской гимназии, где в это время училась моя бабушка, а в перечне адресов всех жителей города - своего прадеда. Удивило меня, однако не это, а количество телефонов в 100 тыс. на тот момент городке и различных общественных организаций и союзов.
Я за Вас несказанно рад! Какой теперь период, для Вас необходим изучить историю(при чём своего рода) и дать себе ответы: 1. А почему? 2. Кто за этим стоял? 3. Кому это было выгодно? 4. Что делать сейчас? 5. Что будет с Вашими наследниками завтра? Мне для понимания этого в 70х хватило 2х лет - с обследованием большинства братских могил "добровольцев" по Запорожской области.
Простите, каких добровольцев - солдат и офицеров ВСЮР, погибших в 19-20-ом годах? Не скрою, ответы на множество вопросов по истории Революции и Гражданской войны я получил именно из наблюдения за событиями последних 5-ти лет на Украине. Вопрос N3 я бы отмел - 100 лет назад все тоже начиналось из лучших побуждений, а в итоге коллективное бессознательное, господствовавшее в обществе, превратило благие намерения в глобальную трагедию
Волгарь Спасибо, уточнил. ВОВ. По пути знакомился с братскими могилами 32-33 года, Слушал уцелевших бойцов Батьки Махна, видел сёла, в которых 100% живых мужчин прошли 3 войны: Финскую Отечественную Дошли до Харбина. Видел "Детдома" с калеками от ВОВ их в живых уже ни кого не осталось... Животноводческие комплексы, сырзаводы, винокурни,... - что работали только на "Москву". Рабов, чьи дети разбежались по всему Союзу... Кто за этим стоял? Как это впроваджувалось? Я Вам о своей истории - ранее, с Вами она ОБЩАЯ! Например лично я не хочу, что бы мои наследники шли тем же путём, "наступали на те же грабли". Но по причине того, что воспитал их с любовью к НЕОСЯЖНІЙ, хотелось бы, что бы они сами без чьего-то влияния вершили свои судьбы в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь В то же время, как я уже указывал, приходилось(хотя я ещё себя не сбрасываю со счетов) быть,(это корректно) в компании Замечательных Людей: 1. Репрессированного и реабилитированного в наше время участника Бендеровского движения 2. Откровенного наследственного кацапа - со всеми патологиями и приколами, не взирая на образование. - Принципиально они друг-друга не воспринимали, НО вместе, благодаря вашему покорному слуге - Это была Сила, способная вершить ВСЁ. Это были и есть Замечательные Люди! Нас больше всех объединяет менталитет, а разъединяет Пропаганда. В данном случае Война развязанная РФ. В таких "войнах", с моим прискорбием, мне пришлось побывать ещё в Совковые времена, правда в качестве третьего лица. - Ничего не изменилось. - Даже уровень предательств и продажности тот же.(регулируется из-вне)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Faceless "Евробляхи" нужны, нужен и большой шум вокруг них, для ликвидации отечественного "приватизированного" и уничтоженного производства автомобилей. Как раз это кровно нужно лицам ПРИВАТИЗИРОВАВШИМ и порвавшим производство. Теперь легализуем "б***" - и со спокойной совестью вырезаем всё производство на металлолом. -? Доход от металлолома уже не возвратиться - "Украина"?, Перемога? Прихватизация? - "Чёрный бизнес" от Воров
Скажите честно, вы этот бред сами пишете, или копируете откуда то?
Судя по постам ниже, они реально так думают. А уж диалог Kudrjavuy и Волгарь. Это просто песТня гипертрофированного ЧСВ. Сразу видно, из одной конторы
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
bevzaalex написав:Не знаю насколько его величество ознакомились с данной записочкой, но почему-то уверен, что Сталин очень внимательно вчитывался в каждую букву, всматривался в каждую цифру и очень много думал.
Это неизлечимо уже.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
bevzaalex написав:Записка председателя Государственной думы М. В. Родзянко Николаю II об экономическом положении России.
Нет ли на форуме какого-нибудь скрипта, чтобы показывал данные по "прочли ли простынь хотя бы 5 человек" ))
Не знаю насколько его величество ознакомились с данной записочкой, но почему-то уверен, что Сталин очень внимательно вчитывался в каждую букву, всматривался в каждую цифру и очень много думал. Что касается форумных читателей, хм...не знаю, меня не количество прочитавших интересует, а эффект от. Надеюсь. Илюзий не строю. Благодарностей не жду. Пс. Волгарь, пожалуйста)
Вам бы не составило большого труда возвратить удалённое модером? Не по причине недоступности в интернете, а именно по причине всеобщего доступа читающих форум. В том же объёме? В то же время, что бы модер лишний раз не удалял рекомендую указать официальный вроде, как в Украине источник: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8996 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9581 "Записка Председателя Государственной думы М.В. Родзянко Николаю II об экономическом положении России [Февраль 1917 г.] / М.В. Родзянко // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2009. — Вип. 42. — С. 210-226. — рус."
Именно для информации из Ваших рук. Для понимания участников форума о предстоящих изменениях через один год. Спасибо большое за понимание и поддержку!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 гру, 2018 22:18, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.