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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4083408440854086
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05

  pesikot написав:Судя по постам ниже, они реально так думают.
А уж диалог Kudrjavuy и Волгарь. Это просто песТня гипертрофированного ЧСВ. Сразу видно, из одной конторы


Как говорится "рыбак рыбака"... там правда вместо "рыбак" просится другое слово, но и так сойдет. :lol:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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  #<1 ... 4083408440854086
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