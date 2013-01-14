Как говорится "рыбак рыбака"... там правда вместо "рыбак" просится другое слово, но и так сойдет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05
Как говорится "рыбак рыбака"... там правда вместо "рыбак" просится другое слово, но и так сойдет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:46
И
Faceless
Кудрявый называет своё виденье причин такого результата. Отбрасывать которые полностью нельзя. Они вполне имеют место быть. До уровня западных ответственных управленцев и владельцев нашим уж очень далеко.
Вы также, как и я понимаете, что есть еще и объективные факторы, приведшие к такому результату.
Сложность заключается в определении степени влияния субъективных и объективных факторов на конечный результат.
То есть попробуйте показать Кудрявому, что жадность, глупость, недальновидность (госчиновников и владельцев) сыграли второстепенную роль.
По-моему, объективные факторы привели бы к падению, но к гораздо меньшему-то.
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