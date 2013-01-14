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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4083408440854086
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05

  pesikot написав:Судя по постам ниже, они реально так думают.
А уж диалог Kudrjavuy и Волгарь. Это просто песТня гипертрофированного ЧСВ. Сразу видно, из одной конторы


Как говорится "рыбак рыбака"... там правда вместо "рыбак" просится другое слово, но и так сойдет. :lol:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:46

https://www.autocentre.ua/ua/avtopravo/ ... 87588.html

И
https://ubr.ua/market/auto/ukraina-sejc ... ad-3869401

Faceless
Кудрявый называет своё виденье причин такого результата. Отбрасывать которые полностью нельзя. Они вполне имеют место быть. До уровня западных ответственных управленцев и владельцев нашим уж очень далеко.

Вы также, как и я понимаете, что есть еще и объективные факторы, приведшие к такому результату.

Сложность заключается в определении степени влияния субъективных и объективных факторов на конечный результат.
То есть попробуйте показать Кудрявому, что жадность, глупость, недальновидность (госчиновников и владельцев) сыграли второстепенную роль.

По-моему, объективные факторы привели бы к падению, но к гораздо меньшему-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:35

bevzaalex
Ссылка о записке - изумруд.
Спасибо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:32

  pesikot написав:
  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:Faceless
"Евробляхи" нужны, нужен и большой шум вокруг них, для ликвидации отечественного "приватизированного" и уничтоженного производства автомобилей.
Как раз это кровно нужно лицам ПРИВАТИЗИРОВАВШИМ и порвавшим производство.
Теперь легализуем "б***" - и со спокойной совестью вырезаем всё производство на металлолом.
-?
Доход от металлолома уже не возвратиться - "Украина"?, Перемога? Прихватизация? - "Чёрный бизнес" от Воров
Скажите честно, вы этот бред сами пишете, или копируете откуда то?

Судя по постам ниже, они реально так думают.
А уж диалог Kudrjavuy и Волгарь. Это просто песТня гипертрофированного ЧСВ. Сразу видно, из одной конторы

Вероятно, индивиду, работающему на форуме, трудно представить себе, что посты можно писать совершенно бесплатно, руководствуясь собственным видением мира.
В сущности, подобные форумчане попали в положение штатных пропагандистов эпохи СССР, которым по роду службы приходилось выдумывать мнимые успехи советской экономики/политики/партии, оправдывая войной/заговором врагов/необходимостью братской помощи/зоной рискованного земледелия реальные неудачи. А потом, выйдя на улицу и, окунаясь в реальную жизнь, наступало некое раздвоение сознания на контрасте от превозносимых успехов и пустых полок магазинов. Правда, чтобы подсластить пилюлю, государство выдавало им пайки и талоны на спецснабжение в закрытых секциях универмагов...
В итоге, раздвоение личности оказалось опаснейшей болезнью, и природа взяла свое - секретари по идеологии вроде А. Яковлева, редакторы газет вроде Е. Яковлева, и даже штатные преподаватели марксизма-ленинизма вроде приснопамятного Бурбулиса и оказались в первых рядах перестройщиков (а иначе как было оправдаться), сваливших Советскую власть...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:05

  detroytred написав:Кудрявый называет своё виденье причин такого результата. Отбрасывать которые полностью нельзя. Они вполне имеют место быть. До уровня западных ответственных управленцев и владельцев нашим уж очень далеко.

Вы также, как и я понимаете, что есть еще и объективные факторы, приведшие к такому результату.

Сложность заключается в определении степени влияния субъективных и объективных факторов на конечный результат.
То есть попробуйте показать Кудрявому, что жадность, глупость, недальновидность (госчиновников и владельцев) сыграли второстепенную роль.

По-моему, объективные факторы привели бы к падению, но к гораздо меньшему-то.


Кудрявый ищет теории заговора там, где обычная рукопопость и некомпетентность владельцев. Ну и жадность, куда без нее. Которая как известно порождает бедность.

б***, как и игровые автоматы и многое другое - когда есть непродуманные запреты, украинцы находят обходные пути. особенно если немалая часть общества да и депутатов, признают нелепость этих запретов.

кроме того, владельцы оных авто, плюс родственники и друзья-сочувствующие - это уже несколько миллионов и это серьезный процент на выборах.
есть конечно куча куда более актуальных и важных вопросов, но вот лично для меня это определенный мировоззренческий маркер. конечно я не буду голосовать за юлю, если она например вообще пообещает бесплатную растаможку. но политическая сила, которая соглашается с мнением что за тачку ценой 2к$ заплатить налога 2-3к$ это в порядке вещей, сразу вычеркивается из числа вариантов на выборах. ибо в моем понимании это обдираловка за пределами здравого смысла.
galex
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  #<1 ... 4083408440854086
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