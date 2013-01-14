Додано: Вів 11 гру, 2018 13:05

detroytred написав: Кудрявый называет своё виденье причин такого результата. Отбрасывать которые полностью нельзя. Они вполне имеют место быть. До уровня западных ответственных управленцев и владельцев нашим уж очень далеко.



Вы также, как и я понимаете, что есть еще и объективные факторы, приведшие к такому результату.



Сложность заключается в определении степени влияния субъективных и объективных факторов на конечный результат.

То есть попробуйте показать Кудрявому, что жадность, глупость, недальновидность (госчиновников и владельцев) сыграли второстепенную роль.



По-моему, объективные факторы привели бы к падению, но к гораздо меньшему-то. Кудрявый называет своё виденье причин такого результата. Отбрасывать которые полностью нельзя. Они вполне имеют место быть. До уровня западных ответственных управленцев и владельцев нашим уж очень далеко.Вы также, как и я понимаете, что есть еще и объективные факторы, приведшие к такому результату.Сложность заключается в определении степени влияния субъективных и объективных факторов на конечный результат.То есть попробуйте показать Кудрявому, что жадность, глупость, недальновидность (госчиновников и владельцев) сыграли второстепенную роль.По-моему, объективные факторы привели бы к падению, но к гораздо меньшему-то.

Кудрявый ищет теории заговора там, где обычная рукопопость и некомпетентность владельцев. Ну и жадность, куда без нее. Которая как известно порождает бедность.б***, как и игровые автоматы и многое другое - когда есть непродуманные запреты, украинцы находят обходные пути. особенно если немалая часть общества да и депутатов, признают нелепость этих запретов.кроме того, владельцы оных авто, плюс родственники и друзья-сочувствующие - это уже несколько миллионов и это серьезный процент на выборах.есть конечно куча куда более актуальных и важных вопросов, но вот лично для меня это определенный мировоззренческий маркер. конечно я не буду голосовать за юлю, если она например вообще пообещает бесплатную растаможку. но политическая сила, которая соглашается с мнением что за тачку ценой 2к$ заплатить налога 2-3к$ это в порядке вещей, сразу вычеркивается из числа вариантов на выборах. ибо в моем понимании это обдираловка за пределами здравого смысла.