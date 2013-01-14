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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4083408440854086
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05

  pesikot написав:Судя по постам ниже, они реально так думают.
А уж диалог Kudrjavuy и Волгарь. Это просто песТня гипертрофированного ЧСВ. Сразу видно, из одной конторы


Как говорится "рыбак рыбака"... там правда вместо "рыбак" просится другое слово, но и так сойдет. :lol:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:46

https://www.autocentre.ua/ua/avtopravo/ ... 87588.html

И
https://ubr.ua/market/auto/ukraina-sejc ... ad-3869401

Faceless
Кудрявый называет своё виденье причин такого результата. Отбрасывать которые полностью нельзя. Они вполне имеют место быть. До уровня западных ответственных управленцев и владельцев нашим уж очень далеко.

Вы также, как и я понимаете, что есть еще и объективные факторы, приведшие к такому результату.

Сложность заключается в определении степени влияния субъективных и объективных факторов на конечный результат.
То есть попробуйте показать Кудрявому, что жадность, глупость, недальновидность (госчиновников и владельцев) сыграли второстепенную роль.

По-моему, объективные факторы привели бы к падению, но к гораздо меньшему-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:35

bevzaalex
Ссылка о записке - изумруд.
Спасибо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:32

  pesikot написав:
  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:Faceless
"Евробляхи" нужны, нужен и большой шум вокруг них, для ликвидации отечественного "приватизированного" и уничтоженного производства автомобилей.
Как раз это кровно нужно лицам ПРИВАТИЗИРОВАВШИМ и порвавшим производство.
Теперь легализуем "б***" - и со спокойной совестью вырезаем всё производство на металлолом.
-?
Доход от металлолома уже не возвратиться - "Украина"?, Перемога? Прихватизация? - "Чёрный бизнес" от Воров
Скажите честно, вы этот бред сами пишете, или копируете откуда то?

Судя по постам ниже, они реально так думают.
А уж диалог Kudrjavuy и Волгарь. Это просто песТня гипертрофированного ЧСВ. Сразу видно, из одной конторы

Вероятно, индивиду, работающему на форуме, трудно представить себе, что посты можно писать совершенно бесплатно, руководствуясь собственным видением мира.
В сущности, подобные форумчане попали в положение штатных пропагандистов эпохи СССР, которым по роду службы приходилось выдумывать мнимые успехи советской экономики/политики/партии, оправдывая войной/заговором врагов/необходимостью братской помощи/зоной рискованного земледелия реальные неудачи. А потом, выйдя на улицу и, окунаясь в реальную жизнь, наступало некое раздвоение сознания на контрасте от превозносимых успехов и пустых полок магазинов. Правда, чтобы подсластить пилюлю, государство выдавало им пайки и талоны на спецснабжение в закрытых секциях универмагов...
В итоге, раздвоение личности оказалось опаснейшей болезнью, и природа взяла свое - секретари по идеологии вроде А. Яковлева, редакторы газет вроде Е. Яковлева, и даже штатные преподаватели марксизма-ленинизма вроде приснопамятного Бурбулиса и оказались в первых рядах перестройщиков (а иначе как было оправдаться), сваливших Советскую власть...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:05

  detroytred написав:Кудрявый называет своё виденье причин такого результата. Отбрасывать которые полностью нельзя. Они вполне имеют место быть. До уровня западных ответственных управленцев и владельцев нашим уж очень далеко.

Вы также, как и я понимаете, что есть еще и объективные факторы, приведшие к такому результату.

Сложность заключается в определении степени влияния субъективных и объективных факторов на конечный результат.
То есть попробуйте показать Кудрявому, что жадность, глупость, недальновидность (госчиновников и владельцев) сыграли второстепенную роль.

По-моему, объективные факторы привели бы к падению, но к гораздо меньшему-то.


Кудрявый ищет теории заговора там, где обычная рукопопость и некомпетентность владельцев. Ну и жадность, куда без нее. Которая как известно порождает бедность.

б***, как и игровые автоматы и многое другое - когда есть непродуманные запреты, украинцы находят обходные пути. особенно если немалая часть общества да и депутатов, признают нелепость этих запретов.

кроме того, владельцы оных авто, плюс родственники и друзья-сочувствующие - это уже несколько миллионов и это серьезный процент на выборах.
есть конечно куча куда более актуальных и важных вопросов, но вот лично для меня это определенный мировоззренческий маркер. конечно я не буду голосовать за юлю, если она например вообще пообещает бесплатную растаможку. но политическая сила, которая соглашается с мнением что за тачку ценой 2к$ заплатить налога 2-3к$ это в порядке вещей, сразу вычеркивается из числа вариантов на выборах. ибо в моем понимании это обдираловка за пределами здравого смысла.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:41

  galex написав:. но политическая сила, которая соглашается с мнением что за тачку ценой 2к$ заплатить налога 2-3к$ это в порядке вещей, сразу вычеркивается из числа вариантов на выборах. ибо в моем понимании это обдираловка за пределами здравого смысла.
Не очікував від Вас такого однобокого трактування....
Для мене зрозуміло що
а - є прямі і не прямі податки
б - чим вищі прямі податки-тим важче змусти людей працювати в білу
в - не прямі податки ( розмитнення авто , акциз на тютюн/алкголь, акциз на енергоносії ) - дозволяють бізнесу швидше і безболісніше переходити з тіні в білу економіку і додатково навантажують оподаткуванням не найбідніші версти населення.

В Фейсбуку проскочила заява якогось євробляхеря про те що він не буде розмитнювати свою Альфа-Ромео , при цьому цей же бліахер не заявив що його батьки відмовились від пенсії чи його діти від освіти ,щоб компенсувати втрати Держави від не сплати ним мита...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:02

  galex написав:за тачку ценой 2к$ заплатить налога 2-3к$


Тут бы было полезно, если бы кто-то из растаможивших честно сказал во сколько обошлось.

Иначе черпаем инфу от "активистов", которые "Да я!! Сплатив і плачу податки, а мене хотять ще нагнути", при том, что многие из этих, кто на еврономерах, банально возят товар туда-сюда, и платят не налогов.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:41

  budivelnik написав:
  galex написав:. но политическая сила, которая соглашается с мнением что за тачку ценой 2к$ заплатить налога 2-3к$ это в порядке вещей, сразу вычеркивается из числа вариантов на выборах. ибо в моем понимании это обдираловка за пределами здравого смысла.
Не очікував від Вас такого однобокого трактування....
Для мене зрозуміло що
а - є прямі і не прямі податки
б - чим вищі прямі податки-тим важче змусти людей працювати в білу
в - не прямі податки ( розмитнення авто , акциз на тютюн/алкголь, акциз на енергоносії ) - дозволяють бізнесу швидше і безболісніше переходити з тіні в білу економіку і додатково навантажують оподаткуванням не найбідніші версти населення.

В Фейсбуку проскочила заява якогось євробляхеря про те що він не буде розмитнювати свою Альфа-Ромео , при цьому цей же бліахер не заявив що його батьки відмовились від пенсії чи його діти від освіти ,щоб компенсувати втрати Держави від не сплати ним мита...

Мне кажется, Вы слишком переоцениваете целевое использование налогов в нашем государстве.
Я тоже думаю, что бл ях еры и сочувствующие, могут свою партию организовать. Вот смеху то было бы, если бы за них проголосовало большинство и половину депутатов подвинуло бы.

Правда зажрутся быстро. :D
27661
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:48

Re: правда?

  27661 написав:ях еры и сочувствующие, могут свою партию организовать. Вот смеху то было бы, если бы за них проголосовало большинство и половину депутатов подвинуло бы.

и назвать "Мы против законов".
с лозунгом - Закон - это мы и наше мнение!
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:00

  27661 написав: слишком переоцениваете целевое использование налогов в нашем государстве

эт точно ....
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