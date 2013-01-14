Как говорится "рыбак рыбака"... там правда вместо "рыбак" просится другое слово, но и так сойдет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:05
Как говорится "рыбак рыбака"... там правда вместо "рыбак" просится другое слово, но и так сойдет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:46
И
Faceless
Кудрявый называет своё виденье причин такого результата. Отбрасывать которые полностью нельзя. Они вполне имеют место быть. До уровня западных ответственных управленцев и владельцев нашим уж очень далеко.
Вы также, как и я понимаете, что есть еще и объективные факторы, приведшие к такому результату.
Сложность заключается в определении степени влияния субъективных и объективных факторов на конечный результат.
То есть попробуйте показать Кудрявому, что жадность, глупость, недальновидность (госчиновников и владельцев) сыграли второстепенную роль.
По-моему, объективные факторы привели бы к падению, но к гораздо меньшему-то.
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:32
Вероятно, индивиду, работающему на форуме, трудно представить себе, что посты можно писать совершенно бесплатно, руководствуясь собственным видением мира.
В сущности, подобные форумчане попали в положение штатных пропагандистов эпохи СССР, которым по роду службы приходилось выдумывать мнимые успехи советской экономики/политики/партии, оправдывая войной/заговором врагов/необходимостью братской помощи/зоной рискованного земледелия реальные неудачи. А потом, выйдя на улицу и, окунаясь в реальную жизнь, наступало некое раздвоение сознания на контрасте от превозносимых успехов и пустых полок магазинов. Правда, чтобы подсластить пилюлю, государство выдавало им пайки и талоны на спецснабжение в закрытых секциях универмагов...
В итоге, раздвоение личности оказалось опаснейшей болезнью, и природа взяла свое - секретари по идеологии вроде А. Яковлева, редакторы газет вроде Е. Яковлева, и даже штатные преподаватели марксизма-ленинизма вроде приснопамятного Бурбулиса и оказались в первых рядах перестройщиков (а иначе как было оправдаться), сваливших Советскую власть...
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:05
Кудрявый ищет теории заговора там, где обычная рукопопость и некомпетентность владельцев. Ну и жадность, куда без нее. Которая как известно порождает бедность.
б***, как и игровые автоматы и многое другое - когда есть непродуманные запреты, украинцы находят обходные пути. особенно если немалая часть общества да и депутатов, признают нелепость этих запретов.
кроме того, владельцы оных авто, плюс родственники и друзья-сочувствующие - это уже несколько миллионов и это серьезный процент на выборах.
есть конечно куча куда более актуальных и важных вопросов, но вот лично для меня это определенный мировоззренческий маркер. конечно я не буду голосовать за юлю, если она например вообще пообещает бесплатную растаможку. но политическая сила, которая соглашается с мнением что за тачку ценой 2к$ заплатить налога 2-3к$ это в порядке вещей, сразу вычеркивается из числа вариантов на выборах. ибо в моем понимании это обдираловка за пределами здравого смысла.
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:41
Не очікував від Вас такого однобокого трактування....
Для мене зрозуміло що
а - є прямі і не прямі податки
б - чим вищі прямі податки-тим важче змусти людей працювати в білу
в - не прямі податки ( розмитнення авто , акциз на тютюн/алкголь, акциз на енергоносії ) - дозволяють бізнесу швидше і безболісніше переходити з тіні в білу економіку і додатково навантажують оподаткуванням не найбідніші версти населення.
В Фейсбуку проскочила заява якогось євробляхеря про те що він не буде розмитнювати свою Альфа-Ромео , при цьому цей же бліахер не заявив що його батьки відмовились від пенсії чи його діти від освіти ,щоб компенсувати втрати Держави від не сплати ним мита...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:02
Тут бы было полезно, если бы кто-то из растаможивших честно сказал во сколько обошлось.
Иначе черпаем инфу от "активистов", которые "Да я!! Сплатив і плачу податки, а мене хотять ще нагнути", при том, что многие из этих, кто на еврономерах, банально возят товар туда-сюда, и платят не налогов.
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:41
Мне кажется, Вы слишком переоцениваете целевое использование налогов в нашем государстве.
Я тоже думаю, что бл ях еры и сочувствующие, могут свою партию организовать. Вот смеху то было бы, если бы за них проголосовало большинство и половину депутатов подвинуло бы.
Правда зажрутся быстро.
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:48
Re: правда?
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:00
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