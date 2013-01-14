Для этого нужны деньги, и наверное немалые.
А сейчас недосуг - нужно растамаживать машины
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:36
1 Я на пальцях доведу доцільність 70% використання наших податків
а - прихід 900 млрд рік(бюджет+пенсійний)
б - розхід
12 млн пенсіонерів * 12 місяців * 2000 грн=288 млрд грн
0,6 млн вчителів * 12 місяців * 6000 грн =43 млрд грн
0,4 млн лікарів * 12 місяців * 6000 грн = 28 млрд грн
опалення шкіл+лікарень - приблизно 20 млрд грн
0,3 млн армія * 12 місяців * 10 000 грн= 36 млрд грн
дороги____________________________________100 млрд
% по боргам________________________________50 млрд
закупка озброєнь___________________________70 млрд
Всього____________________________________630 млрд грн
2 Здурі можна й мягке зломати , тому прийти з лозугом
Я всім-все дам
Без розуміння звідки це все візьметься - можна
От тільки виконати цей лозунг не вдасться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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