Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
galex написав:. но политическая сила, которая соглашается с мнением что за тачку ценой 2к$ заплатить налога 2-3к$ это в порядке вещей, сразу вычеркивается из числа вариантов на выборах. ибо в моем понимании это обдираловка за пределами здравого смысла.
Не очікував від Вас такого однобокого трактування.... Для мене зрозуміло що а - є прямі і не прямі податки б - чим вищі прямі податки-тим важче змусти людей працювати в білу в - не прямі податки ( розмитнення авто , акциз на тютюн/алкголь, акциз на енергоносії ) - дозволяють бізнесу швидше і безболісніше переходити з тіні в білу економіку і додатково навантажують оподаткуванням не найбідніші версти населення.
В Фейсбуку проскочила заява якогось євробляхеря про те що він не буде розмитнювати свою Альфа-Ромео , при цьому цей же бліахер не заявив що його батьки відмовились від пенсії чи його діти від освіти ,щоб компенсувати втрати Держави від не сплати ним мита...
Мне кажется, Вы слишком переоцениваете целевое использование налогов в нашем государстве. Я тоже думаю, что бл ях еры и сочувствующие, могут свою партию организовать. Вот смеху то было бы, если бы за них проголосовало большинство и половину депутатов подвинуло бы. Правда зажрутся быстро.
1 Я на пальцях доведу доцільність 70% використання наших податків а - прихід 900 млрд рік(бюджет+пенсійний) б - розхід 12 млн пенсіонерів * 12 місяців * 2000 грн=288 млрд грн 0,6 млн вчителів * 12 місяців * 6000 грн =43 млрд грн 0,4 млн лікарів * 12 місяців * 6000 грн = 28 млрд грн опалення шкіл+лікарень - приблизно 20 млрд грн 0,3 млн армія * 12 місяців * 10 000 грн= 36 млрд грн дороги____________________________________100 млрд % по боргам________________________________50 млрд закупка озброєнь___________________________70 млрд Всього____________________________________630 млрд грн 2 Здурі можна й мягке зломати , тому прийти з лозугом Я всім-все дам Без розуміння звідки це все візьметься - можна От тільки виконати цей лозунг не вдасться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Света из Луганска, как и ее младшая сестра, как и ее мама, сидевшие рядом. Да и, практически, все остальные сборщики - из ДНР и ЛНР.
- У нас там знаешь, какая зарплата? Пять тысяч рублей в месяц, - это еще хорошо, если столько, а цены — как у вас. Как жить? - продолжила Светина мама, - а тут можно заработать, если не лениться. Ну и если погода позволяет. Сегодня, считай, тебе повезло, дождь закончился. А пока шел сбора не было.
- Но сезон мандаринов короткий, пара месяцев, и все, - спрашиваю, - домой уезжаете?
- Да что там делать, дома. Летом мы тут в отеле работаем, или официантками. Все же не пять тысяч в месяц, как у нас в Луганке предлагают, а примерно тысяча в день, да и море, тепло, не стреляют.
Вот такой он, "русский мир".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
galex Вы сами назвали - некомпетентность, рукопопость и жадность.
Какие же цели у данных некомпетентных-рукопопых-жадных могут, по- Вашему, быть?)) Кроме заявляемых Кудрявым.
Неужто о стране (и результате своего некомпетентного-рукопопого-жадностного управления) переживают?
Кудрявый формулирует чётко - коррупционируют (набивают свои карманы)...
Конечно можно заявить: * я не имею цели развалить-разрушить-привести к упадку. Я лишь имею цель подольше поуправлять, продержаться на должности, повладеть, получить личную прибыль.* Но это всё равно что - я не хочу убивать, а лишь топориком ударить по голове (так как к иному по причине рукопопости и жадности не способен или не желаю).
Поэтому я и поставил вопрос о степени роли объективных факторов.