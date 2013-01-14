Света из Луганска, как и ее младшая сестра, как и ее мама, сидевшие рядом. Да и, практически, все остальные сборщики - из ДНР и ЛНР.



- У нас там знаешь, какая зарплата? Пять тысяч рублей в месяц, - это еще хорошо, если столько, а цены — как у вас. Как жить? - продолжила Светина мама, - а тут можно заработать, если не лениться. Ну и если погода позволяет. Сегодня, считай, тебе повезло, дождь закончился. А пока шел сбора не было.



- Но сезон мандаринов короткий, пара месяцев, и все, - спрашиваю, - домой уезжаете?



- Да что там делать, дома. Летом мы тут в отеле работаем, или официантками. Все же не пять тысяч в месяц, как у нас в Луганке предлагают, а примерно тысяча в день, да и море, тепло, не стреляют.