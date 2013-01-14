Додано: Вів 11 гру, 2018 22:00

Kudrjavuy

Да были уже евробляхи в конце 1990-х.

Если вы этого не знали, то значит вы всё также далеки от украинских реалий

И это было тоже, под разрушение автопроизводство ? Так тогда автопроизводство начинало развиваться на АвтоЗАЗ под руководством корейцев

Если вы и этого не знали, то значит вы всё также далеки от украинских реалий

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах