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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4085408640874088
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:32

От дерьма вернёмся к "Записке":
Шахтеры Львовугля отказываются подниматься на поверхность
11.12.18 15:56 https://www.minprom.ua/news/249712.html

97 шахтеров остались под землей во львовской шахте "Лесная", которая находится в подчинении государственного предприятия "Львовуголь". Со вчерашнего дня шахтеры протестуют и требуют выплаты зарплаты. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец. Шахтеры требуют немедленной выплаты зарплат, ведь в последний раз они получали заработанные деньги за октябрь, и то лишь половину.

"Требование рабочих простое - погасить задолженность по заработной плате, ведь шахтерам еще за октябрь выплатили только 48% от зарплаты. В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отвлек на другие цели 240 млн грн., которые были заработаны шахтерами за отгруженную ГП "Львовуголь" продукцию", - сообщил М.Волынец.

Работники шахты "Лесная" вчера, 10 декабря, отработали вторую смену и остались протестовать под землей. Изначально на протест с первой смены осталось 45 шахтеров, с третьей смены к ним присоединилось еще 78 работников. Шахтеры четвертой смены также хотели присоединиться к протестующим, однако их не пропустила администрация предприятия, заблокировав вход в шахту.

По разным причинам часть шахтеров поднялась на улицу и, по данным на сегодня, под землей осталось 97 протестующих шахтеров.

По информации М.Волынца, в шахту спускались также представители профсоюза. Они вместе с протестующими сотрудниками предприятия обсудили вопросы питания шахтеров, необходимых медикаментов и обеспечения жизнедеятельности шахты и людей.

МинПром

Интересно, как комментируют данные факты, те, кто не представляет условий сегодняшнего "рабства"? "Холопов казённых"

Мы много слышим о "Законах" по наказанию за выплату заработной платы, а в живую, то же Государство - откровенно "имеет" рабов. И ложили они .......
Ситуация на востоке далеко не в лучшем формате.
Куда страшнее...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:56

Официально "Общая ситуация":
82% украинцев оценивают социально-экономическую ситуацию в стране как плохую
15:50 11 декабря 2018 года
http://ukrrudprom.com/news/82_ukraintse ... yu_v_.html

82% украинцев оценивают социально-экономическую ситуацию в стране как плохую. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет Интерфакс-Украина.

При этом 14,3% респондентов считают социально-экономическую ситуацию посредственной, только 0,9% хорошо оценивают положение в Украине, еще 2,8% затруднились с ответом или вообще отказались отвечать.

На вопрос о том, кто виноват в проблемах, 78,6% респондентов выбрали вариант “некомпетентные и/или коррумпированные государственные деятели, которые находятся у власти”, еще 5,6% выбрали вариант “военная агрессия России”, 3% — “оппозиционные политики, которые мешают работе органов власти и расшатывают ситуацию в стране”, 2,4% — “чрезмерное вмешательство Запада во внутренние дела Украины”.



Также 34,3% украинцев ответили, что они “не имеют надежд, что ситуация улучшится в ближайшее время”. 15,4% респондентов считают, что оппозиционные политики придут к власти и привнесут нужные изменения, еще 7,4% предпочли общественных деятелей, которые своими действиями контролируют власть и направляют принятие решений в правильном направлении, 5,3% выбрали поддержку Украины странами Запада, 2,9% — “давление стран Запада на руководителей Украины для осуществления необходимых преобразований”.

Опрос свидетельствует, что 52,6% респондентов считают, что для настоящих изменений в Украине нужно одновременно менять и личности руководителей, и правила, по которым живет общество. 22,1% считают, что для изменений должны измениться личности руководителей, 14,7% — что сначала надо менять правила жизни общества. А 2,5% считают, что ничего менять не надо.

Опрос был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Было опрошено 2 тысячи респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением аннексированной АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2% — для показателей близких к 10%, 1,4% — близких к 5%.

Официально из всего количества 2,5% в "шиколаде".
Остальные бегут - кто может.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:31

  pesikot написав:
  Волгарь написав:Вероятно, индивиду, работающему на форуме, трудно представить себе, что посты можно писать совершенно бесплатно, руководствуясь собственным видением мира.
В сущности, подобные форумчане попали в положение штатных пропагандистов эпохи СССР, которым по роду службы приходилось выдумывать мнимые успехи советской экономики/политики/партии, оправдывая войной/заговором врагов/необходимостью братской помощи/зоной рискованного земледелия реальные неудачи. А потом, выйдя на улицу и, окунаясь в реальную жизнь, наступало некое раздвоение сознания на контрасте от превозносимых успехов и пустых полок магазинов. Правда, чтобы подсластить пилюлю, государство выдавало им пайки и талоны на спецснабжение в закрытых секциях универмагов...
В итоге, раздвоение личности оказалось опаснейшей болезнью, и природа взяла свое - секретари по идеологии вроде А. Яковлева, редакторы газет вроде Е. Яковлева, и даже штатные преподаватели марксизма-ленинизма вроде приснопамятного Бурбулиса и оказались в первых рядах перестройщиков (а иначе как было оправдаться), сваливших Советскую власть...

Да что же вы так о себе ? Вы у нас тут целыми днями, на каждой ветке форума.

Я, вроде, не указывал адресата этого своего поста, а откликнулись на него (первый и единственный) именно Вы - все именно так, как об этом предсказывал Зигмунд Фрейд.
Волгарь
 
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