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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4086408740884089
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:05

  budivelnik написав: Я на пальцях доведу доцільність 70% використання наших податків

В 1990м "Украина" это было 5% Мирового промышленного ВВП.
Прихватизаторы, развиватели, шуты и ЛГБТ,....
- Сегодня с протянутой рукой?
Весь мир развивается, только в Украине ВС в... "лаптях".
Внешний Враг подливает масла в топку обезумевшему криминалу в Украине?
- И кого грабят в первую очередь?
Выдал бы конкретики, да ... - это не то место :cry: :evil:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:16

  Kudrjavuy написав:
  budivelnik написав: Я на пальцях доведу доцільність 70% використання наших податків

В 1990м "Украина" это было 5% Мирового промышленного ВВП.

Мне просто интересно, где такие тяжёлые наркотики раздают.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:23

  19yuriy91 написав:если не впадаться в крайности - может это разумное объяснение
https://www.youtube.com/watch?v=JvktahVuQSA
с 47мин30сек

Как бы грубо не звучало но от этой, сытой жертвы ... Восточного Геббельса - срачь возможен любой.
Почему мне нравиться иногда смотреть "оккупационное ТВ" - эффект разрушающий мозг.
Начинаешь понимать, что простого россиянина просто напросто превращают в безропотное животное.
В то время, когда местные кукловоды ... https://www.euromag.ru/specprojects/wat ... om-beregu/
При чём это далеко не самый кричащий случай.
Но все детки их... - там.
Все выходные - там.
А РФ - https://www.youtube.com/watch?v=kkXc0sPv_xQ
Или по оккупированной части Украины унитазы собирают.
Им уже внушают, что рабовладельческий строй - это было большое благо.....(???)
- У этой дамы изначально в голове блокировка понимания, что она может жить, среди достойных Людей в порядочном обществе.
Это не просто Геббельсовщина - это было отработано при Совке.(разрушает мозг, тем, кто пытается вникнуть - и понять)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:30

Kudrjavuy
Проверьте печень. Она у вас сильно поражена тяжёлыми наркотиками.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  pesikot написав:Мне просто интересно, где такие тяжёлые наркотики раздают.

Скоріше якісь психотропи, які загострюють зрадофілію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:38

Kudrjavuy

Доля Украины в мировой экономике с 1992 по 2016 год уменьшилась в три раза - до менее 0,3% с 1% мирового ВВП. Об этом сообщил заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Павел Кухта на своей странице в Facebook.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/233 ... -raza.html


Прекратите врать :evil:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:43

В новейшей истории Украины было всего две Личности противопоставивших Себя Врагу Во имя Украины:
Степан Бендера
И
Нестор Иванович Махно
Истории и судьбы каждого из них мы помним.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:45

[quote="4525113:Starikan"]
Мирового промышленного ВВП.

При чём точка не возврата по разрушению промышленности прошла в 96м(закреплено кризисом 98го)
Именно поэтому я указываю прежде всего промышленные предприятия (площадки, так это не счесть). Определят можно только по потреблению электроэнергии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:54

  Kudrjavuy написав:
  Starikan написав: Мирового промышленного ВВП.

При чём точка не возврата по разрушению промышленности прошла в 96м(закреплено кризисом 98го)
Именно поэтому я указываю прежде всего промышленные предприятия (площадки, так это не счесть). Определят можно только по потреблению электроэнергии.

Профсоюзный горлопан. "Я указываю", вы давно живёте в своём мире иллюзий.
Проверьте печень.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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