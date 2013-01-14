Додано: Сер 12 гру, 2018 21:43

В новейшей истории Украины было всего две Личности противопоставивших Себя Врагу Во имя Украины:

Степан Бендера

И

Нестор Иванович Махно

Истории и судьбы каждого из них мы помним.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.