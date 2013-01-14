Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав: Я на пальцях доведу доцільність 70% використання наших податків
В 1990м "Украина" это было 5% Мирового промышленного ВВП. Прихватизаторы, развиватели, шуты и ЛГБТ,.... - Сегодня с протянутой рукой? Весь мир развивается, только в Украине ВС в... "лаптях". Внешний Враг подливает масла в топку обезумевшему криминалу в Украине? - И кого грабят в первую очередь? Выдал бы конкретики, да ... - это не то место
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Как бы грубо не звучало но от этой, сытой жертвы ... Восточного Геббельса - срачь возможен любой. Почему мне нравиться иногда смотреть "оккупационное ТВ" - эффект разрушающий мозг. Начинаешь понимать, что простого россиянина просто напросто превращают в безропотное животное. В то время, когда местные кукловоды ... https://www.euromag.ru/specprojects/wat ... om-beregu/ При чём это далеко не самый кричащий случай. Но все детки их... - там. Все выходные - там. А РФ - https://www.youtube.com/watch?v=kkXc0sPv_xQ Или по оккупированной части Украины унитазы собирают. Им уже внушают, что рабовладельческий строй - это было большое благо.....(???) - У этой дамы изначально в голове блокировка понимания, что она может жить, среди достойных Людей в порядочном обществе. Это не просто Геббельсовщина - это было отработано при Совке.(разрушает мозг, тем, кто пытается вникнуть - и понять)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Доля Украины в мировой экономике с 1992 по 2016 год уменьшилась в три раза - до менее 0,3% с 1% мирового ВВП. Об этом сообщил заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Павел Кухта на своей странице в Facebook.
В новейшей истории Украины было всего две Личности противопоставивших Себя Врагу Во имя Украины: Степан Бендера И Нестор Иванович Махно Истории и судьбы каждого из них мы помним.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
[quote="4525113:Starikan"] Мирового промышленного ВВП.
При чём точка не возврата по разрушению промышленности прошла в 96м(закреплено кризисом 98го) Именно поэтому я указываю прежде всего промышленные предприятия (площадки, так это не счесть). Определят можно только по потреблению электроэнергии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
При чём точка не возврата по разрушению промышленности прошла в 96м(закреплено кризисом 98го) Именно поэтому я указываю прежде всего промышленные предприятия (площадки, так это не счесть). Определят можно только по потреблению электроэнергии.
Профсоюзный горлопан. "Я указываю", вы давно живёте в своём мире иллюзий. Проверьте печень.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах