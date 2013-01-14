Додано: Сер 12 гру, 2018 21:45

[quote="4525113:Starikan"]

Мирового промышленного ВВП.



При чём точка не возврата по разрушению промышленности прошла в 96м(закреплено кризисом 98го)

Именно поэтому я указываю прежде всего промышленные предприятия (площадки, так это не счесть). Определят можно только по потреблению электроэнергии.



Ну а то, что твориться сейчас - ???

Сейчас определять можно только по грузообороту Ж/Д.

Откиньте С/Х, добавьте 2 года(90й расцвет комиссионок и полноценная работа всей промышленности) и отнимите по Ж/Д.(Оккупированную часть Донбасса и Крым высчитают как "Украина" отбросим и их по факту)

Баланс я бы сформировал по количеству введённых в строй "новых производств" за 27лет с товарной продукцией.

Пока, что даже аналога "НОРД"а не создали.

- Что мы получим?

Значительный рост за счёт экспортных позиций С/Х.

С другой стороны это снижение потребления внутри.

Снижение ассортимента, и т.д.

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 12 гру, 2018 22:26, всього редагувалось 2 разів.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.