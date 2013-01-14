RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4087408840894090
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:49

  19yuriy91 написав:если не впадаться в крайности - может это разумное объяснение
https://www.youtube.com/watch?v=JvktahVuQSA
с 47мин30сек

Браво!
Точно определено.

Понижение уровня конкуренции и как следствие - понижение стимула к развитию своего государства и общества.

Только причина не в леваках.
Точнее леваки на Западе сами являются следствием.
Неизбежным следствием развития передовых обществ.

Угроза же того, что временный откат вправо может быть не таким уж временным и оказаться слишком глубоким, привести к Темных векам, конечно, тоже велика.
Потому что исчерпание ресурсов роста в имеющейся парадигме общественных отношений.

Но будем надеяться, что приписываемые одному из столпов нового мирового порядка слова, что отныне все ключевые процессы в мире под контролем, имеют место быть.
И новая волна глобализации расставит всё на свои места.
То есть после небольшого кризиса начнётся глобальный рист))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20480
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:58

  Starikan написав:Kudrjavuy

Доля Украины в мировой экономике с 1992 по 2016 год уменьшилась в три раза - до менее 0,3% с 1% мирового ВВП. Об этом сообщил заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Павел Кухта на своей странице в Facebook.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/233 ... -raza.html


Прекратите врать :evil:


Если говорить о масштабах, они были относительно скромными: по итогам 1991 г., удельный вес Украины в мировом производстве промышленной продукции составлял 0,57%, но страна, безусловно, относилась к промышленно развитым. К сожалению, с тех пор наблюдается нисходящая динамика, ускорившаяся в последние несколько лет: в 2013 г. доля Украины в мировом производстве промышленных товаров составляла 0,2%, в 2016-м — 0,16%. Падает и удельный вес украинской экономики в мире: в 1991 г. — 0,36%, в 2013 г. — 0,17, в 2016-м — 0,12%.

Богдан Данилишин, академик НАН Украины.
https://zn.ua/ECONOMICS/o-vosstanovleni ... 8008_.html
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20480
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2776 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4087408840894090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14566
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 82417
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5485
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65096)
12.12.2018 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.