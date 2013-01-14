Додано: Чет 13 гру, 2018 21:30

detroytred

Не пишите о тех параметрах, о которых вы не имеете никакого представления.

Речь шла, что была 1% ВВП, которого не было сути.

Треуголку снимите в очередной раз.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах