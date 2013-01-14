Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Понижение уровня конкуренции и как следствие - понижение стимула к развитию своего государства и общества.
Только причина не в леваках. Точнее леваки на Западе сами являются следствием. Неизбежным следствием развития передовых обществ.
Угроза же того, что временный откат вправо может быть не таким уж временным и оказаться слишком глубоким, привести к Темных векам, конечно, тоже велика. Потому что исчерпание ресурсов роста в имеющейся парадигме общественных отношений.
Но будем надеяться, что приписываемые одному из столпов нового мирового порядка слова, что отныне все ключевые процессы в мире под контролем, имеют место быть. И новая волна глобализации расставит всё на свои места. То есть после небольшого кризиса начнётся глобальный рист))
Доля Украины в мировой экономике с 1992 по 2016 год уменьшилась в три раза - до менее 0,3% с 1% мирового ВВП. Об этом сообщил заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Павел Кухта на своей странице в Facebook.
Если говорить о масштабах, они были относительно скромными: по итогам 1991 г., удельный вес Украины в мировом производстве промышленной продукции составлял 0,57%, но страна, безусловно, относилась к промышленно развитым. К сожалению, с тех пор наблюдается нисходящая динамика, ускорившаяся в последние несколько лет: в 2013 г. доля Украины в мировом производстве промышленных товаров составляла 0,2%, в 2016-м — 0,16%. Падает и удельный вес украинской экономики в мире: в 1991 г. — 0,36%, в 2013 г. — 0,17, в 2016-м — 0,12%.
При чём точка не возврата по разрушению промышленности прошла в 96м(закреплено кризисом 98го) Именно поэтому я указываю прежде всего промышленные предприятия (площадки, так это не счесть). Определят можно только по потреблению электроэнергии.
Ну а то, что твориться сейчас - ??? Сейчас определять можно только по грузообороту Ж/Д. Откиньте С/Х, добавьте 2 года(90й расцвет комиссионок и полноценная работа всей промышленности) и отнимите по Ж/Д.(Оккупированную часть Донбасса и Крым высчитают как "Украина" отбросим и их по факту) Баланс я бы сформировал по количеству введённых в строй "новых производств" за 27лет с товарной продукцией. Пока, что даже аналога "НОРД"а не создали. - Что мы получим? Значительный рост за счёт экспортных позиций С/Х. С другой стороны это снижение потребления внутри. Снижение ассортимента, и т.д.
К сожалению, насчет промышленности Украины Вы абсолютно правы. Индекс промышленного производства в стране сейчас 83% от уровня 2010-го, а вот осенью 2006-го он был на уровне 120% от уровня 2010. Т.е. сейчас промпроизводство составляет всего 70% от уровня 12-ти летней давности. Который, в свою очередь, вряд ли превышал 2/3 от уровня УССР конца 80-х
При чём точка не возврата по разрушению промышленности прошла в 96м(закреплено кризисом 98го) Именно поэтому я указываю прежде всего промышленные предприятия (площадки, так это не счесть). Определят можно только по потреблению электроэнергии.
Ну а то, что твориться сейчас - ??? Сейчас определять можно только по грузообороту Ж/Д. Откиньте С/Х, добавьте 2 года(90й расцвет комиссионок и полноценная работа всей промышленности) и отнимите по Ж/Д.(Оккупированную часть Донбасса и Крым высчитают как "Украина" отбросим и их по факту) Баланс я бы сформировал по количеству введённых в строй "новых производств" за 27лет с товарной продукцией. Пока, что даже аналога "НОРД"а не создали. - Что мы получим? Значительный рост за счёт экспортных позиций С/Х. С другой стороны это снижение потребления внутри. Снижение ассортимента, и т.д.
К сожалению, насчет промышленности Украины Вы абсолютно правы. Индекс промышленного производства в стране сейчас 83% от уровня 2010-го, а вот осенью 2006-го он был на уровне 120% от уровня 2010. Т.е. сейчас промпроизводство составляет всего 70% от уровня 12-ти летней давности. Который, в свою очередь, вряд ли превышал 2/3 от уровня УССР конца 80-х
А все потому, что у нас нет замечательного Росстата с приписками на многие миллиарды долларов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Юрий91 Занятно, как перекликаются)) утверждения офиц. лиц с форумом и между собой.
Когда некоторые форумчане тут указывают на наличие проблем, например, низких темпов роста, уменьшения доли в мировом ВВП, демограф. кризис, можем остаться на задворках и т.д. -- то другие им в ответ, что проблем нет и *зрадофилия*...
А тут прямая цитата: * Серед ключових проблем, перед якими постала Україна, керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО України назвав, зокрема, незадовільні темпи економічного розвитку, зношеність інфраструктури, демографічну кризу та зменшення долі України у світовому ВВП. «Світ розвивається набагато швидше, ми маємо робити кроки на випередження - це інформаційні програми, технологічна перебудова, інакше ми залишимося десь на узбіччі», - зазначив В. Петров.*
2. Должностное лицо утверждает - * У гіпотетичній третій світовій війні «Росія, посилена ресурсами України - це буде зовсім інша Росія», зазначив В. Петров*
Усиленная ресурсами))))))))))) Да рашковании навряд ли хватит ресурсов даже для удержания в сфере своего подчинения Украины, а не то что усиление. На Крым не хватает...
3. Ну и конечно очень занятно, как все наши чиновники используют форму представления в виде убедительного рассказа о том, что они должны... Особенно Гройсман любитель *мы должны...*
И мало что делают из этого. То есть рассказывают вместо реализации. Кого они убеждают-то?!)) Самих себя что ли))
Пересичный и так отлично знает, что данными функциями должны!!!! заниматься президент, премьер, депутаты, министры и т.д., а не дворники...