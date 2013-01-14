Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:17

Юрий91

Занятно, как перекликаются)) утверждения офиц. лиц с форумом и между собой.



Когда некоторые форумчане тут указывают на наличие проблем, например, низких темпов роста, уменьшения доли в мировом ВВП, демограф. кризис, можем остаться на задворках и т.д. -- то другие им в ответ, что проблем нет и *зрадофилия*...



А тут прямая цитата:

* Серед ключових проблем, перед якими постала Україна, керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО України назвав, зокрема, незадовільні темпи економічного розвитку, зношеність інфраструктури, демографічну кризу та зменшення долі України у світовому ВВП. «Світ розвивається набагато швидше, ми маємо робити кроки на випередження - це інформаційні програми, технологічна перебудова, інакше ми залишимося десь на узбіччі», - зазначив В. Петров.*



2. Должностное лицо утверждает - * У гіпотетичній третій світовій війні «Росія, посилена ресурсами України - це буде зовсім інша Росія», зазначив В. Петров*



Усиленная ресурсами)))))))))))

Да рашковании навряд ли хватит ресурсов даже для удержания в сфере своего подчинения Украины, а не то что усиление.

На Крым не хватает...



3. Ну и конечно очень занятно, как все наши чиновники используют форму представления в виде убедительного рассказа о том, что они должны...

Особенно Гройсман любитель *мы должны...*



И мало что делают из этого. То есть рассказывают вместо реализации.

Кого они убеждают-то?!))

Самих себя что ли))



Пересичный и так отлично знает, что данными функциями должны!!!! заниматься президент, премьер, депутаты, министры и т.д., а не дворники...