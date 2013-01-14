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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4088408940904091
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:51

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:В случае войны Россия хочет пройти Украину насквозь и через Беларусь выйти на Польшу и страны Балтии, утверждают в ведомстве

Россия готовится к мировой войне, которую может начать в ближайшие 6 лет.

http://www.rnbo.gov.ua/news/3184.html


і, рухаючись далі, через Білорусь вийти на країни Балтії

Что этот аналитик хотел этим сказать, я аж задумался. Он на карту-то смотрел, Россия давно уже на границах всех балтийских государств, кстати и Польши тоже.

не хотелось бы толковать за него...
имхо
после "слияния" с Беларусью у прибалтов останется тока сухопутный коридор в Польшу, а с самой Польшей длинная сухопутная граница.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:40

  19yuriy91 написав:вот ишо у кого правду сермяжную пытают
Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов, - Усик

Правильно он сказал.
Это расчитано на РФского обывателя:
- В РФ культовые сооружения принадлежат церкви.
- В Украине "Громаде"!

Дословно:
Поп он никто и зовут его никак!
- Он правит службу в наданном ему помещении.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:43

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:Роман Насиров: Сегодня или завтра планирую продолжить работу на посту главы ГФС
https://112.ua/interview/roman-nasirov- ... 73269.html

:D :mrgreen:

не за горами восстановление в должности президента Януковича с выплатой ему компенсации за время вынужденого отсутствия... :mrgreen:

Фирмы "семьи" Януковича разблокировали десятки счетов - СМИ
14 декабря 2018, 14:50
https://lenta.ua/firmy-semi-yanukovicha ... -smi-1130/
На причастность компаний, освободивших счета, к окружению экс-президента Виктора Януковича указали следователи.
Всего Печерский суд Киева упразднил аресты 26 счетов. Об этом сообщила "Европейская правда", ссылаясь на соответствующие решения.

Активы арестовали в рамках дела, разрабатываемого Генеральной прокуратурой Украины. По версии следствия, в регистрационных документах компаний числились ложные данные. Предполагается, что потенциальные злоумышленники "отмывали" денежные средства.

Адвокаты нескольких предприятий течение ноября-декабря сумели добиться освобождения счетов и сумм НДС в системе электронного администрирования. В числе компаний: "Аскор-Инвест", "Гендальф", "Екотрейд 2016", "Ин-Том", "Фартисима", "Фаршмаг", "Фигаро Эволюшн".

Часть из них упоминалась в деле о хищениях денежных средств "Укрзализныци". Следователи настаивали, что вышеозначенные фирмы принадлежат сыну бывшего президента Александру Януковичу.

Судьи констатировали недостаточность аргументов следствия для доказательства связи компаний с преступлениями.

Издание отметило, что нет информации относительно точных суммы, которые хранились на замороженных счетах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:28

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:38

  19yuriy91 написав:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2035896173158685&set=a.394936633921322&type=3&theater

Это есть то же существенная часть нашей жизни.
Вы не правы!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 07:33

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2035896173158685&set=a.394936633921322&type=3&theater

Это есть то же существенная часть нашей жизни.
Вы не правы!

вы мне льстите - у меня нет дара к рисованию :D
19yuriy91
 
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  #<1 ... 4088408940904091
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