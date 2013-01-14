Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:вот ишо у кого правду сермяжную пытают Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов, - Усик
Правильно он сказал. Это расчитано на РФского обывателя: - В РФ культовые сооружения принадлежат церкви. - В Украине "Громаде"!
Дословно: Поп он никто и зовут его никак! - Он правит службу в наданном ему помещении.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
не за горами восстановление в должности президента Януковича с выплатой ему компенсации за время вынужденого отсутствия...
Фирмы "семьи" Януковича разблокировали десятки счетов - СМИ 14 декабря 2018, 14:50 https://lenta.ua/firmy-semi-yanukovicha ... -smi-1130/ На причастность компаний, освободивших счета, к окружению экс-президента Виктора Януковича указали следователи. Всего Печерский суд Киева упразднил аресты 26 счетов. Об этом сообщила "Европейская правда", ссылаясь на соответствующие решения.
Активы арестовали в рамках дела, разрабатываемого Генеральной прокуратурой Украины. По версии следствия, в регистрационных документах компаний числились ложные данные. Предполагается, что потенциальные злоумышленники "отмывали" денежные средства.
Адвокаты нескольких предприятий течение ноября-декабря сумели добиться освобождения счетов и сумм НДС в системе электронного администрирования. В числе компаний: "Аскор-Инвест", "Гендальф", "Екотрейд 2016", "Ин-Том", "Фартисима", "Фаршмаг", "Фигаро Эволюшн".
Часть из них упоминалась в деле о хищениях денежных средств "Укрзализныци". Следователи настаивали, что вышеозначенные фирмы принадлежат сыну бывшего президента Александру Януковичу.
Судьи констатировали недостаточность аргументов следствия для доказательства связи компаний с преступлениями.
Издание отметило, что нет информации относительно точных суммы, которые хранились на замороженных счетах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это есть то же существенная часть нашей жизни. Вы не правы!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.