Додано: Суб 15 гру, 2018 22:08

detroytred

Треуголкин у нас тут вы, вам, что 1%, что 0.05% - всё едино. И вы позиционируете себя как преподаватель.

Ну что же, жаль, что у нас такие преподаватели, которые в процентах путаются.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах