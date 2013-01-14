RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4089409040914092
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:12

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Оранжевый-хит сезона написав:А никто не думал о том что через 5 лет население донбаса сократится на 30% естественным путём...
Сложно сказать, никто не имеет понятия сколько там людей сейчас проживает, поэтому не с чем сравнивать.
На самом деле также очень интересно, что с населением Украины в целом происходит, и почему много лет не проводится перепись населения.
freeze
4
 
Повідомлень: 8833
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2542 раз.
Подякували: 3538 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:21

freeze
Ещё интересно почему наши можновладци не используют референдум, чтобы лучше легитимизировать некоторые решения. Ведь хороший инструмент.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20485
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:40

  detroytred написав:freeze
Ещё интересно почему наши можновладци не используют референдум, чтобы лучше легитимизировать некоторые решения. Ведь хороший инструмент.


Боятся, это же очевидно. Подковерные междусобойчики очень предсказуемы для любой власти, и дешевле стоят.

Вы можете представить, чтобы у нас в здравом уме хоть один выбранный правитель заявил вот такое:

Новый президент Мексики избран на шесть лет. Однако он пообещал уже через через два половиной года провести референдум о доверии к себе, и в зависимости от его результатов, принять решение: остаться или уйти.

Тут такие интриги плетут, чтобы хотя бы еще на несколько месяцев задержаться у власти )
freeze
4
 
Повідомлень: 8833
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2542 раз.
Подякували: 3538 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 4089409040914092
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 82488
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5522
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65261)
16.12.2018 00:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.