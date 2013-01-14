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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:12
Оранжевый-хит сезона написав:А никто не думал о том что через 5 лет население донбаса сократится на 30% естественным путём...
Сложно сказать, никто не имеет понятия сколько там людей сейчас проживает, поэтому не с чем сравнивать.
На самом деле также очень интересно, что с населением Украины в целом происходит, и почему много лет не проводится перепись населения.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 00:21
freeze
Ещё интересно почему наши можновладци не используют референдум, чтобы лучше легитимизировать некоторые решения. Ведь хороший инструмент.
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detroytred
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Додано: Нед 16 гру, 2018 00:40
detroytred написав:
freeze
Ещё интересно почему наши можновладци не используют референдум, чтобы лучше легитимизировать некоторые решения. Ведь хороший инструмент.
Боятся, это же очевидно. Подковерные междусобойчики очень предсказуемы для любой власти, и дешевле стоят.
Вы можете представить, чтобы у нас в здравом уме хоть один выбранный правитель заявил вот такое:
Новый президент Мексики избран на шесть лет. Однако он пообещал уже через через два половиной года провести референдум о доверии к себе, и в зависимости от его результатов, принять решение: остаться или уйти.
Тут такие интриги плетут, чтобы хотя бы еще на несколько месяцев задержаться у власти )
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