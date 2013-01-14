Додано: Нед 16 гру, 2018 01:48

freeze написав: Kudrjavuy написав: Вы даже близко не хотите представлять сложившуюся ситуацию, в демографии, обществе,.... Вы даже близко не хотите представлять сложившуюся ситуацию, в демографии, обществе,....



Без понятия, тут такие мнения публикуются - от половины населения потеряли до постов тупого бота песокота, что в его селе черниговском невозможно проехать от дорогих машин, все дороги забиты до страшных пробок. Не знаю кому верить. Взяли бы и посчитали, и все вопросы бы снялись. Без понятия, тут такие мнения публикуются - от половины населения потеряли до постов тупого бота песокота, что в его селе черниговском невозможно проехать от дорогих машин, все дороги забиты до страшных пробок. Не знаю кому верить. Взяли бы и посчитали, и все вопросы бы снялись.

30% - это шестидесятники.Но 50% готовы вернуться ...Вы даже не можете себе представить, сколько разбрелось по всему миру.Но с совковых времён здесь Воровская власть спонсированная КМУ(в частности пардон за подробности).И того, кто бы, что бы , где бы не заявлял - здесь идёт насильно навязанный обратный процесс. Де, де, де,...- деиндустриализации, де***. К тому же это не "Война" - причины её я уже называл. Население побежало ... с ещё большим количеством направлений.Речь не в "машинах" - речь в ликвидации ОТ, ликвидации комфортной среды, и только по причине выгоды. Машина и должна быть не "дорогой", а "комфортной" - или как можно ежедневно выдержать соточку туда и назад, во все поры года.Причина куда банальная даже в таких условиях - и всё равно вся деятельность направленная на благо принудительно уничтожается. Не поверите(это как пример внешний результата), недострои, развалины стоят с 90-92го. Даже частный сектор - причины то же указывал - Е.Л.Звягильский - "бизнес", в принципе тогда вся Украина "влетела".А дале по накатанному.