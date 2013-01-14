Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Оранжевый-хит сезона написав:А никто не думал о том что через 5 лет население донбаса сократится на 30% естественным путём...
Сложно сказать, никто не имеет понятия сколько там людей сейчас проживает, поэтому не с чем сравнивать. На самом деле также очень интересно, что с населением Украины в целом происходит, и почему много лет не проводится перепись населения.
detroytred написав:freeze Ещё интересно почему наши можновладци не используют референдум, чтобы лучше легитимизировать некоторые решения. Ведь хороший инструмент.
Боятся, это же очевидно. Подковерные междусобойчики очень предсказуемы для любой власти, и дешевле стоят.
Вы можете представить, чтобы у нас в здравом уме хоть один выбранный правитель заявил вот такое:
Новый президент Мексики избран на шесть лет. Однако он пообещал уже через через два половиной года провести референдум о доверии к себе, и в зависимости от его результатов, принять решение: остаться или уйти.
Тут такие интриги плетут, чтобы хотя бы еще на несколько месяцев задержаться у власти )
Оранжевый-хит сезона написав:А никто не думал о том что через 5 лет население донбаса сократится на 30% естественным путём...
Сложно сказать, никто не имеет понятия сколько там людей сейчас проживает, поэтому не с чем сравнивать. На самом деле также очень интересно, что с населением Украины в целом происходит, и почему много лет не проводится перепись населения.
Я так понял, что всё в холостую... Вы даже близко не хотите представлять сложившуюся ситуацию, в демографии, обществе,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вы даже близко не хотите представлять сложившуюся ситуацию, в демографии, обществе,....
Без понятия, тут такие мнения публикуются - от половины населения потеряли до постов тупых ботов песокотов, что всё настолько прекрасно, что благодать на них нисходит с наступлением мультиоргазма. Не знаю кому верить. Взяли бы и посчитали, и все вопросы бы снялись.
Я думаю, что в целом трагедия с обезлюдиванием имеет место быть, но масштабы этого преувеличены. Ну, может быть на западе Украины, действительно многие поуезжали, но в остальных регионах не все так плохо. Хотя лет за 50-70 население явно сократится наполовину, если муслимских мигрантов не призовем на помощь.
Kudrjavuy написав:Вы даже близко не хотите представлять сложившуюся ситуацию, в демографии, обществе,....
Без понятия, тут такие мнения публикуются - от половины населения потеряли до постов тупого бота песокота, что в его селе черниговском невозможно проехать от дорогих машин, все дороги забиты до страшных пробок. Не знаю кому верить. Взяли бы и посчитали, и все вопросы бы снялись.
30% - это шестидесятники. Но 50% готовы вернуться ... Вы даже не можете себе представить, сколько разбрелось по всему миру. Но с совковых времён здесь Воровская власть спонсированная КМУ(в частности пардон за подробности). И того, кто бы, что бы , где бы не заявлял - здесь идёт насильно навязанный обратный процесс. Де, де, де,...- деиндустриализации, де***. К тому же это не "Война" - причины её я уже называл. Население побежало ... с ещё большим количеством направлений. Речь не в "машинах" - речь в ликвидации ОТ, ликвидации комфортной среды, и только по причине выгоды. Машина и должна быть не "дорогой", а "комфортной" - или как можно ежедневно выдержать соточку туда и назад, во все поры года.
Причина куда банальная даже в таких условиях - и всё равно вся деятельность направленная на благо принудительно уничтожается. Не поверите(это как пример внешний результата), недострои, развалины стоят с 90-92го. Даже частный сектор - причины то же указывал - Е.Л.Звягильский - "бизнес", в принципе тогда вся Украина "влетела". А дале по накатанному.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze Согласен. Не хотят ухудшать для себя условия.
Согласен, что очевидно. Но я подразумевал референдумы по тем вопросам, по которым на момент есть поддержка населения. То есть избирательность вопросов. Этот вынесли, этот не вынесли. Но видно не хотят рисковать, что вдруг придётся *советоваться* с населением по ВСЕМ ключевым вопросам.
Ведь как устроена классическая украинская избирательная кампания? Политик нанимает технологов, которые должны создать его новый привлекательный образ. Технологи — начитанные и образованные мастера своего дела, пишут несколько речей для различных аудиторий — лучше яркие и современные. Политик приходит к власти и считает, что его задача — просто правильно распределить финансовые потоки между собственным окружением и гражданами страны. Вот, собственно, и весь рецепт, потом начинаются нюансы. Кто более честен и умен — собирается больше дать гражданам и меньше — своим, кто глупый и жадный — все пытается захватить себе и навлекает Майдан. Но к управлению в реальных условиях ни то, ни другое никакого отношения не имеет.
Меняется сам характер предвыборной кампании. Прежде всего не у нас, а в странах традиционной демократии. У нас, собственно, этой традиционной демократии еще не было, была у***, постсоветская. С голосованием за вождей и кумиров, с фальсификациями и административным ресурсом, с «гречкой». Считается, что мы должны построить эту традиционную демократию и наши друзья на Западе нам помогут. Так вот — не построим и не помогут.
Не построим, потому что мы, как всегда это бывало в нашей истории, опоздали с классическим строительством так лет на 50. Не помогут, потому что у самих ее скоро не будет.
Довольно интересная статья Портникова. Очень интересная. Но только, если всё действительно так (крах государства всеобщего благосостояния), то ... в Европу нужно бегом... любой ценой. Потому что схарчат. И лучше (гораздо лучше) быть скушанным цивилизованно, чем варварски восточниками. Любой ценой... Если конечно прав в своих предположениях Портников.
Но я подразумевал референдумы по тем вопросам, по которым на момент есть поддержка населения. То есть избирательность вопросов. Этот вынесли, этот не вынесли. Но видно не хотят рисковать, что вдруг придётся *советоваться* с населением по ВСЕМ ключевым вопросам.
ылита считает население недостаточно сознательным и созревшим для этого.
* "Люди, которые... в день исторического для Украины [объединительного] собора продолжают повторять, что Украине нужна современная экономика, а не доисторическая церковь, что все это проделки власти, которой нужно бороться с коррупцией, а не на соборах заседать, не могут понять одной очень простой истины... Здесь у нас – далеко не XXI век. Наша страна только выбирается из Средневековья, а соседняя Россия даже не пытается из него выбраться", – подчеркнул он.* https://m.gordonua.com/news/society/por ... 84773.html
))) Из Средневековья одними средневековыми методами-то не выбраться!
Портников лукавит. Люди не говорят, что своя церковь не нужна и т.п., люди говорят, что европейские ценности, борьба с коррупцией и др. составляющие фундамента европейского общества важнее (то есть имеют гораздо бОльший приоритет) для движения в сторону Европы, для развития общества. Чем ... доисторическая церковь.