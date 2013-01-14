Додано: Нед 16 гру, 2018 10:52

Ведь как устроена классическая украинская избирательная кампания? Политик нанимает технологов, которые должны создать его новый привлекательный образ. Технологи — начитанные и образованные мастера своего дела, пишут несколько речей для различных аудиторий — лучше яркие и современные. Политик приходит к власти и считает, что его задача — просто правильно распределить финансовые потоки между собственным окружением и гражданами страны. Вот, собственно, и весь рецепт, потом начинаются нюансы. Кто более честен и умен — собирается больше дать гражданам и меньше — своим, кто глупый и жадный — все пытается захватить себе и навлекает Майдан. Но к управлению в реальных условиях ни то, ни другое никакого отношения не имеет.Меняется сам характер предвыборной кампании. Прежде всего не у нас, а в странах традиционной демократии. У нас, собственно, этой традиционной демократии еще не было, была у***, постсоветская. С голосованием за вождей и кумиров, с фальсификациями и административным ресурсом, с «гречкой». Считается, что мы должны построить эту традиционную демократию и наши друзья на Западе нам помогут. Так вот — не построим и не помогут.Не построим, потому что мы, как всегда это бывало в нашей истории, опоздали с классическим строительством так лет на 50. Не помогут, потому что у самих ее скоро не будет.Довольно интересная статья Портникова. Очень интересная.Но только, если всё действительно так (крах государства всеобщего благосостояния), то ... в Европу нужно бегом... любой ценой.Потому что схарчат.И лучше (гораздо лучше) быть скушанным цивилизованно, чем варварски восточниками.Любой ценой...Если конечно прав в своих предположениях Портников.Хотя уж очень он сгустил краски.