он не лукавит, а на службе
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:13
Юрий91
По этому вопросу моё мнение расходится с Вашим. Тоже считаю, что общий уровень населения недостаточен для принятия некоторых решений.
Моё удивление относилось к неиспользованию властями имеющихся возможностей по увеличеню легимитизации принимаемых ими решений.
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:19
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
От і проведіть референдум, що людям потрібніше - європейські цінності, які включають в себе і ринкові тарифи, чи доісторична церква.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:24
lapay
Точно. Рыночные тарифы. Рыночные! И рынок!
А не монопольные.
Плюс приоритет закона и т.д.
Возможность защитить свои права в суде.
Уровень населения конечно низок, но ведь не до такой степени, чтобы не увидеть такую манипуляцию по подмене понятий.
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:27
Каких именно решений?
Любые решения, кроме зарплаты в 2000 евро и пенсии в 1000, поддержки не получат.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:29
Бриллиантовые прокуроры грозятся вскоре восстановится в должностях с получением платы))
Кто остался?
Задержанные на вертолётах?
Хотя они может уже))
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:30
так я тоже считаю, что население недостаточно созрело, что по некоторым важным для страны вопросам(нато, европейский вектор) власть должна действовать решительно и самостоятельно (причём давно), но и власть же не действует соответствуеще.
верхи не хотят, низы не могут
какие решения нуждаются в легимитизации?
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:32
Старикан
Я имел ввиду прежде всего курс в ЕС.
Даже более половины уже есть же.
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:35
Юрий91
Курс в ЕС.
Данное решение легитимно.
Я говорил о лучшей легитимизации.
То есть не только решении властей, но и о поддержке населением зафиксированной.
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