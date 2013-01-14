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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4090409140924093
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:08

  detroytred написав:
Портников лукавит.

он не лукавит, а на службе
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:13

Юрий91
По этому вопросу моё мнение расходится с Вашим. Тоже считаю, что общий уровень населения недостаточен для принятия некоторых решений.

Моё удивление относилось к неиспользованию властями имеющихся возможностей по увеличеню легимитизации принимаемых ими решений.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Портников лукавит. Люди не говорят, что своя церковь не нужна и т.п., люди говорят, что европейские ценности, борьба с коррупцией и др. составляющие фундамента европейского общества важнее (то есть имеют гораздо бОльший приоритет) для движения в сторону Европы, для развития общества.
Чем ... доисторическая церковь.

От і проведіть референдум, що людям потрібніше - європейські цінності, які включають в себе і ринкові тарифи, чи доісторична церква. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:24

lapay
Точно. Рыночные тарифы. Рыночные! И рынок!
А не монопольные.

Плюс приоритет закона и т.д.
Возможность защитить свои права в суде.

Уровень населения конечно низок, но ведь не до такой степени, чтобы не увидеть такую манипуляцию по подмене понятий.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:27

  detroytred написав:Юрий91
По этому вопросу моё мнение расходится с Вашим. Тоже считаю, что общий уровень населения недостаточен для принятия некоторых решений.
Моё удивление относилось к неиспользованию властями имеющихся возможностей по увеличеню легимитизации принимаемых ими решений.

Каких именно решений?
Любые решения, кроме зарплаты в 2000 евро и пенсии в 1000, поддержки не получат.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:29

Бриллиантовые прокуроры грозятся вскоре восстановится в должностях с получением платы))
Кто остался?
Задержанные на вертолётах?
Хотя они может уже))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:30

  detroytred написав:Юрий91
По этому вопросу моё мнение расходится с Вашим. Тоже считаю, что общий уровень населения недостаточен для принятия некоторых решений.

Моё удивление относилось к неиспользованию властями имеющихся возможностей по увеличеню легимитизации принимаемых ими решений.

так я тоже считаю, что население недостаточно созрело, что по некоторым важным для страны вопросам(нато, европейский вектор) власть должна действовать решительно и самостоятельно (причём давно), но и власть же не действует соответствуеще.
верхи не хотят, низы не могут :)

какие решения нуждаются в легимитизации?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:32

Старикан
Я имел ввиду прежде всего курс в ЕС.
Даже более половины уже есть же.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7083652/
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:35

Юрий91
Курс в ЕС.
Данное решение легитимно.
Я говорил о лучшей легитимизации.
То есть не только решении властей, но и о поддержке населением зафиксированной.
detroytred
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