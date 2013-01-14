Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Юрий91 По этому вопросу моё мнение расходится с Вашим. Тоже считаю, что общий уровень населения недостаточен для принятия некоторых решений. Моё удивление относилось к неиспользованию властями имеющихся возможностей по увеличеню легимитизации принимаемых ими решений.
Каких именно решений? Любые решения, кроме зарплаты в 2000 евро и пенсии в 1000, поддержки не получат.
detroytred написав:Юрий91 По этому вопросу моё мнение расходится с Вашим. Тоже считаю, что общий уровень населения недостаточен для принятия некоторых решений.
Моё удивление относилось к неиспользованию властями имеющихся возможностей по увеличеню легимитизации принимаемых ими решений.
так я тоже считаю, что население недостаточно созрело, что по некоторым важным для страны вопросам(нато, европейский вектор) власть должна действовать решительно и самостоятельно (причём давно), но и власть же не действует соответствуеще. верхи не хотят, низы не могут
Та сама більша половина проголосує за Тимошенко. Пересічні чомусь, вибірково сліпі - там де є вигода (верхновенство права, антикорупція), там бачать, а де обов'язки (податки, ринок в усьому, жити по грошам (без держдопомоги)), то там не бачать. Пригадалась карикатура 1977 року, коли приймалась нова Конституція: Коли телевізійний диктор читає аркуш з заголовком ПРАВА, то пересічний прильнув до телека з відкритим ротом, коли читає ОБОВ'ЯЗКИ, то забився в куток, закривши вуха.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Оранжевый-хит сезона написав:А никто не думал о том что через 5 лет население донбаса сократится на 30% естественным путём...
30% - это поколение шестидесятников приехавших на Донбасс со всего Союза. - Но есть ещё 50% - их наследников, что разбрелись по всему миру. Коих выдавила система современного рабства. 92й год - Для активного в экономическом плане Донбасса критический.(полный паралич транспорта)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.