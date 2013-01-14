Додано: Нед 16 гру, 2018 15:35

lapay

Не понял связи *51% за ЕС* и *та же бильша половина проголосует за Тимошенко*?))



И откуда у ЮВТ более 50% набирается?



Насчёт прав-обязанностей...

Государственные институты на то и созданы - для принуждения граждан к выполнению обязанностей.

И это не *чомусь*))

А так устроены все общества.



Государство принуждает к выполнению обязанностей и обеспечивает реализацию прав.



Проблема лишь в можновладцях.

Принудить их к выполнению ими своих обязанностей, в отличие от пересичных, сложно)).

Ведь институты принуждения у них у самих в руках.



Поэтому я и указываю на добровольное решение можновладцив выполнять свои обязанности должным образом.

Инструменты - система противовесов, создание и развитие общественных организаций по контролю властей, и т.д.



Но в борьбе власть-народ народ может лишь добиться кратковременной победы, например, скинув уж очень неугодную.