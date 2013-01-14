Это ли не аналогия гарантии уменьшить цену на... в 2 раза?
А выйдет ли?
ведь обязательно будут кричать, что дескать подтасовали.
и это независимо от результата.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:11
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Это ли не аналогия гарантии уменьшить цену на... в 2 раза?
А выйдет ли?
ведь обязательно будут кричать, что дескать подтасовали.
и это независимо от результата.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:15
Питання не до кінця вірне.
Не "щш повинен робити", а "що, і як саме повинен робити"
Адже наприклад Вам відповідять: "Повинен зробити суди чесними"
ОК. Але як?
Тих хто звик нечесно - куди? Туди? Ок.
Хто буде "туди" тих хто звик нечесно?
Пересічний ФОП, коли йому кажуть про "заплати податки чесно", відповідає: "Я? Хай спершу вони...", і коло замикається
І так далі багато питань.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:34
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Та ну Вас, змарнували сюрприз.
Я ж планув побачити список, а потім накласти, на нього, купу заперечень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:40
"Доволен ли я уровнем борьбы с коррупцией? Ответ - нет. К кому этот вопрос? Ко всем нам, включая Президента. И мы должны объединиться для борьбы с корупцией", - отметил глава государства, подчеркнув, что необходимые для этого инфраструктура и финансирование обеспечены, а конкурсы проведены.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:42
в народе говорят пиз... не мешки таскать...
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