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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4091409240934094
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Новый президент Мексики избран на шесть лет. Однако он пообещал уже через через два половиной года провести референдум о доверии к себе, и в зависимости от его результатов, принять решение: остаться или уйти.


Это ли не аналогия гарантии уменьшить цену на... в 2 раза? :-)

  freeze написав:Не знаю кому верить. Взяли бы и посчитали, и все вопросы бы снялись.


А выйдет ли?
ведь обязательно будут кричать, что дескать подтасовали.
и это независимо от результата.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:15

  lapay написав:Ну добре. Уявімо, що вибрали нового суперреформатора. Що він повинен робити - перші три крока?


Питання не до кінця вірне.
Не "щш повинен робити", а "що, і як саме повинен робити"

Адже наприклад Вам відповідять: "Повинен зробити суди чесними"
ОК. Але як?
Тих хто звик нечесно - куди? Туди? Ок.
Хто буде "туди" тих хто звик нечесно?

Пересічний ФОП, коли йому кажуть про "заплати податки чесно", відповідає: "Я? Хай спершу вони...", і коло замикається :-)

І так далі багато питань.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:34

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:Питання не до кінця вірне.
Не "щш повинен робити", а "що, і як саме повинен робити"

Та ну Вас, змарнували сюрприз. :)
Я ж планув побачити список, а потім накласти, на нього, купу заперечень. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:40

"Доволен ли я уровнем борьбы с коррупцией? Ответ - нет. К кому этот вопрос? Ко всем нам, включая Президента. И мы должны объединиться для борьбы с корупцией", - отметил глава государства, подчеркнув, что необходимые для этого инфраструктура и финансирование обеспечены, а конкурсы проведены.

:)
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:42

  19yuriy91 написав:"Доволен ли я уровнем борьбы с коррупцией? Ответ - нет. К кому этот вопрос? Ко всем нам, включая Президента. И мы должны объединиться для борьбы с корупцией", - отметил глава государства, подчеркнув, что необходимые для этого инфраструктура и финансирование обеспечены, а конкурсы проведены.

:)

в народе говорят пиз... не мешки таскать... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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