Та ну Вас, змарнували сюрприз.
Я ж планув побачити список, а потім накласти, на нього, купу заперечень.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:34
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Та ну Вас, змарнували сюрприз.
Я ж планув побачити список, а потім накласти, на нього, купу заперечень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:40
"Доволен ли я уровнем борьбы с коррупцией? Ответ - нет. К кому этот вопрос? Ко всем нам, включая Президента. И мы должны объединиться для борьбы с корупцией", - отметил глава государства, подчеркнув, что необходимые для этого инфраструктура и финансирование обеспечены, а конкурсы проведены.
Додано: Нед 16 гру, 2018 17:42
в народе говорят пиз... не мешки таскать...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:48
Хоть что-то реальное.
Поздравляю Всех с созданием Української помістної церкви!
Первый положительный звонок.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 16 гру, 2018 19:08
Что означает слово Поместная у вас? Раньше было целых три церкви, называвших себя Украинскими, то есть поместными, то есть действующими в пределах границ государства согласно их Уставов по определению этого термина.
Поэтому правильно говорить вместо двух поместных церквей была создана новая Поместная церковь.
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