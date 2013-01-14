Додано: Нед 16 гру, 2018 23:33

У меня один знакомый (далеко не пересичный) постоянно рассказывает (жалуется), как начальник на совещании часами долбит им мозги, рассказывая, чего нужно добиться (цель) и как это важно.



Но когда он ему сует потом в нос - нужно сделать то-то и то-то (начальнику сделать, эти функции только в его руках, на его уровне - того снять, этого наказать, того отправить учиться, этого поставить туда-то, это сделать так-то, поменять такие-то вещи и т.д.), то в ответ -- начальник тупо молчит, иногда просто уходит.

Потому что сказать в ответ нечего. Сам понимает, что это необходимо делать.



Но тупо не делает.

Потому что ему лично выгодно имеющееся положение дел, система.



Когда случается же то, что и должно произойти и ему (этому начальнику знакомый тычет в нос -- говорил же, а ты не сделал), тот в ответ -- просто тупо уходит.



То есть реально нет и близко желания выполнять свои обязанности...



И этот начальник устраивает вышестоящего. Полностью.



Такая цепочка возможна при одном условии)))))))

Самую вершину такое положение устраивает. Мало того! Эта вершина реально не желает ничего менять.



Зато по ТВ эти все начальники лихо поют о необходимости реформ, важности и пр.