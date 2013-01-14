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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4092409340944095
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:05

justit
Сама так.

Подтверждающий пример:
одна крупная *организация*.
При одном управленце - знакомый постоянно смеётся с других (кто в других *организациях*): как Вы там живёте...у нас прокуратура-сбу из организации не вылазит (контролирует законность всех телодвижений)... начальник нагибает замок и пр....все работают... согласно правоустанавливающим документам... открывают обязанности и под нос - выполняй... есть объективные причины, препятствующие выполнению, разбираются те, в чьей они компетенции... и т.д.

Меняется керивнык... и понеслась... всё наоборот.

Одни и те же люди. Только другая вершина... и люди полностью изменили своё поведение. На типичное)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:50

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:От можновладця требуется, как минимум, одно -- выполнять реально свои обязанности. Как максимум - брать советы у успешных реформаторов политиков Запада.

Практически - ПАП должен был реально продать свой бизнес, реально отдалить от себя кононенок-грановских, реально назначить на высшие посады в суд, прокуратуру и т.д. реальных профессионалов, тем же варягам оказывать реальную помощь, а не отодвинуть от рычагов управления (когда Абрамявичус волаэ.., когда Сакварелидзе не дают закончить бриллиановых прокуроров, и т.д.), реально заменить высший комсостав армии, и т.д.

Цеж не перша наша спроба реформ, пам'ятаєте, як Луценко став міністром МВД? Скільки було зАпалу, як гарно почав, а потім... А чого? А того, що сценарій однаковий - система просто не здатна функціюнувати інакше, бо такі правила гри.
Хіба наші західні партнери кажуть нам: "Замініть Васю на Пєтю, і будє вам шастя?" (Байдена не рахуємо :) ), ні вони кажуть: "Змініть правила гри і зробіть так, щоб ці правила всі виконували, тоді буде щастя".
Оце, власне, і є реформи, а не зміна Насірова на Насірова. Зміна законодавства, аукціони, відкритісь. Щоб швидше змінювати старих персонажів на нових - НАБУ, НАЗК, Антикорупцій Суд. Все це робиться.
Суди погано працюють навіть не тому, що судді такі (такі), але й тому, що портновський КПК дозволяє затягувати процес (спеціально так зроблений, щоб не могли садити бувших). Щоб змінювати закони, потрібна більшість в Раді, а тут знову сюрприз - більшість не може працювати без політичної корупції. Депутатам треба відбити свої і спонсорські бабки на вибори. Що робити? Єдине можливе - грати по цим "правилам", що і робить Порошенко. Інакше взагалі ніяких змін не буде.

Тут взагалі є дві світоглядні позиції - комуністична і капіталістична. Комуністи (першопрохідці) вірять, що всі люди гарні, чесни, роботящі і т.д., достатньо знайти чесну роботящу людину і поставити її на чолі владної піраміди, щоб все було ідеально. Капіталісти виходять з того, що люди злодії, ледацюги, тупі і підлі, тому треба зробити такі правила гри, щоб система працювала і з такими "робітниками" (так створювали Америку).
Так от - перше не працює, а друге цілком успіше і конкурентне. Ми, пересічні, все ще в більшості перше, совок, тому так і живемо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:52

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Всё что нужно знать, это то что президент страны на итоговой пресс-конференции не сказал ни одного слова об экономике страны, и это не шутка, это приговор по достижениям и результатам. Петросян отдыхает, год жизни страны и ни одного слова об экономике.

Якби Порошенко був трохи молодшим, трохи худішим, і мав прізвище Гройсман, то вся конфереція була б про економіку. :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:57

  lapay написав:
  freeze написав:Всё что нужно знать, это то что президент страны на итоговой пресс-конференции не сказал ни одного слова об экономике страны, и это не шутка, это приговор по достижениям и результатам. Петросян отдыхает, год жизни страны и ни одного слова об экономике.

Якби Порошенко був трохи молодшим, трохи худішим, і мав прізвище Гройсман, то вся конфереція була б про економіку. :)


Странно. Когда надо открыть очередной медпункт или детский садик, его открывает почему-то не Гройсман, а Порошенко. Хотя открытие медпункта получается явная заслуга Гройсмана. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:59

  lapay написав:Єдине можливе - грати по цим "правилам", що і робить Порошенко. Інакше взагалі ніяких змін не буде.


Единственное предназначение Порошенко было - изменить правила игры, а не играть хорошо по старым правилам. По факту договорняки, междусобойчики, решалова. Задание провалено, на кислород.
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