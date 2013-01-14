Додано: Пон 17 гру, 2018 10:50

detroytred написав: От можновладця требуется, как минимум, одно -- выполнять реально свои обязанности. Как максимум - брать советы у успешных реформаторов политиков Запада.



Практически - ПАП должен был реально продать свой бизнес, реально отдалить от себя кононенок-грановских, реально назначить на высшие посады в суд, прокуратуру и т.д. реальных профессионалов, тем же варягам оказывать реальную помощь, а не отодвинуть от рычагов управления (когда Абрамявичус волаэ.., когда Сакварелидзе не дают закончить бриллиановых прокуроров, и т.д.), реально заменить высший комсостав армии, и т.д. От можновладця требуется, как минимум, одно -- выполнять реально свои обязанности. Как максимум - брать советы у успешных реформаторов политиков Запада.Практически - ПАП должен был реально продать свой бизнес, реально отдалить от себя кононенок-грановских, реально назначить на высшие посады в суд, прокуратуру и т.д. реальных профессионалов, тем же варягам оказывать реальную помощь, а не отодвинуть от рычагов управления (когда Абрамявичус волаэ.., когда Сакварелидзе не дают закончить бриллиановых прокуроров, и т.д.), реально заменить высший комсостав армии, и т.д.

Цеж не перша наша спроба реформ, пам'ятаєте, як Луценко став міністром МВД? Скільки було зАпалу, як гарно почав, а потім... А чого? А того, що сценарій однаковий - система просто не здатна функціюнувати інакше, бо такі правила гри.Хіба наші західні партнери кажуть нам: "Замініть Васю на Пєтю, і будє вам шастя?" (Байдена не рахуємо), ні вони кажуть: "Змініть правила гри і зробіть так, щоб ці правила всі виконували, тоді буде щастя".Оце, власне, і є реформи, а не зміна Насірова на Насірова. Зміна законодавства, аукціони, відкритісь. Щоб швидше змінювати старих персонажів на нових - НАБУ, НАЗК, Антикорупцій Суд. Все це робиться.Суди погано працюють навіть не тому, що судді такі (такі), але й тому, що портновський КПК дозволяє затягувати процес (спеціально так зроблений, щоб не могли садити бувших). Щоб змінювати закони, потрібна більшість в Раді, а тут знову сюрприз - більшість не може працювати без політичної корупції. Депутатам треба відбити свої і спонсорські бабки на вибори. Що робити? Єдине можливе - грати по цим "правилам", що і робить Порошенко. Інакше взагалі ніяких змін не буде.Тут взагалі є дві світоглядні позиції - комуністична і капіталістична. Комуністи (першопрохідці) вірять, що всі люди гарні, чесни, роботящі і т.д., достатньо знайти чесну роботящу людину і поставити її на чолі владної піраміди, щоб все було ідеально. Капіталісти виходять з того, що люди злодії, ледацюги, тупі і підлі, тому треба зробити такі правила гри, щоб система працювала і з такими "робітниками" (так створювали Америку).Так от - перше не працює, а друге цілком успіше і конкурентне. Ми, пересічні, все ще в більшості перше, совок, тому так і живемо.