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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:05
justit
Сама так.
Подтверждающий пример:
одна крупная *организация*.
При одном управленце - знакомый постоянно смеётся с других (кто в других *организациях*): как Вы там живёте...у нас прокуратура-сбу из организации не вылазит (контролирует законность всех телодвижений)... начальник нагибает замок и пр....все работают... согласно правоустанавливающим документам... открывают обязанности и под нос - выполняй... есть объективные причины, препятствующие выполнению, разбираются те, в чьей они компетенции... и т.д.
Меняется керивнык... и понеслась... всё наоборот.
Одни и те же люди. Только другая вершина... и люди полностью изменили своё поведение. На типичное)))
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detroytred
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:50
detroytred написав:
От можновладця требуется, как минимум, одно -- выполнять реально свои обязанности. Как максимум - брать советы у успешных реформаторов политиков Запада.
Практически - ПАП должен был реально продать свой бизнес, реально отдалить от себя кононенок-грановских, реально назначить на высшие посады в суд, прокуратуру и т.д. реальных профессионалов, тем же варягам оказывать реальную помощь, а не отодвинуть от рычагов управления (когда Абрамявичус волаэ.., когда Сакварелидзе не дают закончить бриллиановых прокуроров, и т.д.), реально заменить высший комсостав армии, и т.д.
Цеж не перша наша спроба реформ, пам'ятаєте, як Луценко став міністром МВД? Скільки було зАпалу, як гарно почав, а потім... А чого? А того, що сценарій однаковий - система просто не здатна функціюнувати інакше, бо такі правила гри.
Хіба наші західні партнери кажуть нам: "Замініть Васю на Пєтю, і будє вам шастя?" (Байдена не рахуємо
), ні вони кажуть: "Змініть правила гри і зробіть так, щоб ці правила всі виконували, тоді буде щастя".
Оце, власне, і є реформи, а не зміна Насірова на Насірова. Зміна законодавства, аукціони, відкритісь. Щоб швидше змінювати старих персонажів на нових - НАБУ, НАЗК, Антикорупцій Суд. Все це робиться.
Суди погано працюють навіть не тому, що судді такі (такі), але й тому, що портновський КПК дозволяє затягувати процес (спеціально так зроблений, щоб не могли садити бувших). Щоб змінювати закони, потрібна більшість в Раді, а тут знову сюрприз - більшість не може працювати без політичної корупції. Депутатам треба відбити свої і спонсорські бабки на вибори. Що робити? Єдине можливе - грати по цим "правилам", що і робить Порошенко. Інакше взагалі ніяких змін не буде.
Тут взагалі є дві світоглядні позиції - комуністична і капіталістична. Комуністи (першопрохідці) вірять, що всі люди гарні, чесни, роботящі і т.д., достатньо знайти чесну роботящу людину і поставити її на чолі владної піраміди, щоб все було ідеально. Капіталісти виходять з того, що люди злодії, ледацюги, тупі і підлі, тому треба зробити такі правила гри, щоб система працювала і з такими "робітниками" (так створювали Америку).
Так от - перше не працює, а друге цілком успіше і конкурентне. Ми, пересічні, все ще в більшості перше, совок, тому так і живемо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:52
freeze написав:
Всё что нужно знать, это то что президент страны на итоговой пресс-конференции не сказал ни одного слова об экономике страны, и это не шутка, это приговор по достижениям и результатам. Петросян отдыхает, год жизни страны и ни одного слова об экономике.
Якби Порошенко був трохи молодшим, трохи худішим, і мав прізвище Гройсман, то вся конфереція була б про економіку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:57
lapay написав: freeze написав:
Всё что нужно знать, это то что президент страны на итоговой пресс-конференции не сказал ни одного слова об экономике страны, и это не шутка, это приговор по достижениям и результатам. Петросян отдыхает, год жизни страны и ни одного слова об экономике.
Якби Порошенко був трохи молодшим, трохи худішим, і мав прізвище Гройсман, то вся конфереція була б про економіку.
Странно. Когда надо открыть очередной медпункт или детский садик, его открывает почему-то не Гройсман, а Порошенко. Хотя открытие медпункта получается явная заслуга Гройсмана.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:59
lapay написав:
Єдине можливе - грати по цим "правилам", що і робить Порошенко. Інакше взагалі ніяких змін не буде.
Единственное предназначение Порошенко было - изменить правила игры, а не играть хорошо по старым правилам. По факту договорняки, междусобойчики, решалова. Задание провалено, на кислород.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:28
freeze написав:
Когда надо открыть очередной медпункт или детский садик, его открывает почему-то не Гройсман, а Порошенко. Хотя открытие медпункта получается явная заслуга Гройсмана
Пересічі думають інакше, тому і йде така боротьба за булаву.
freeze написав:
Единственное предназначение Порошенко было - изменить правила игры, а не играть хорошо по старым правилам. По факту договорняки, междусобойчики, решалова. Задание провалено, на кислород.
Я вже колись казав, і ще повторю - політична корупція в нас буде ще, як мінімум, при двох наступних Президентах. Є країни, які десятиліттями безуспішно боряться с політичною корупціє, Корея, Бразилія, Італія, Японія і т.д., що не заває розвиватись економічно.
Я не вірю, що наша політична корупція буде поборена в найближчі 20-30 років. Можна тільки мінімізувати її вплив, для цього і створюються антикорупційні органи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:54
lapay написав:
Я вже колись казав, і ще повторю - політична корупція в нас буде ще, як мінімум, при двох наступних Президентах.
А я неоднократно повторював що вплив корупції на життя пересічного занадто перебільшений.
На мою думку , якщо у всіх корупціонерів все ліквідне забрати то це просто дасть ресурс підняти пенсії на 10-15 відсотків терміном на рік-два, після чого все повернеться туди де й було
точно так само як сильно перебільшений вплив тіньової економіки на життя пересічного
Навіть якщо 30-40% економіки знаходиться в тіні ( моя думка не більше 20-30) то це не тотожно покращенню життя на 30-40% у випадку переведення економіки в легальну область... Максимум покращення буде становити 5-10% та й то в сферах які фінансуються державою з одночасним погіршенням на тих самих 5-10% працівників які працюють в цій тіньовій економіці - тобто в середньому по Державі не зміниться нічого , просто трошки поміняються доходи працівників на користь бюджетників.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:07
budivelnik написав:
Максимум покращення буде становити 5-10% та й то в сферах які фінансуються державою з одночасним погіршенням на тих самих 5-10% працівників які працюють в цій тіньовій економіці - тобто в середньому по Державі не зміниться нічого , просто трошки поміняються доходи працівників на користь бюджетників.
Тут ще є один фактор. Гроші сюди не йдуть не через корупцію, а через те, що немає чітких правил гри. Навіть грантові беруть, а завдання не виконують - то тендери зірвались, то погода підвела, то кудись підрядник щез...
Культур-мультур не вистачає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:15
budivelnik написав: lapay написав:
Я вже колись казав, і ще повторю - політична корупція в нас буде ще, як мінімум, при двох наступних Президентах.
А я неоднократно повторював що вплив корупції на життя пересічного занадто перебільшений.
На мою думку , якщо у всіх корупціонерів все ліквідне забрати то це просто дасть ресурс підняти пенсії на 10-15 відсотків терміном на рік-два, після чого все повернеться туди де й було
точно так само як сильно перебільшений вплив тіньової економіки на життя пересічного
Навіть якщо 30-40% економіки знаходиться в тіні ( моя думка не більше 20-30) то це не тотожно покращенню життя на 30-40% у випадку переведення економіки в легальну область... Максимум покращення буде становити 5-10% та й то в сферах які фінансуються державою з одночасним погіршенням на тих самих 5-10% працівників які працюють в цій тіньовій економіці - тобто в середньому по Державі не зміниться нічого , просто трошки поміняються доходи працівників на користь бюджетників.
Вот тут полностью согласен буквально со всем.
Аксиома от классика - Воровать надо с прибылей, а не с убытков.
Вчера был репортаж о том, что в Почаеве уволились все почтальоны, и некому стало разносить пенсии, потому что у них зарплата была 1500 гривен, это их оформляли на три дня в неделю, а должны были на самом деле пять работать. По-моему над людьми просто издеваются, учитывая доходы верхушки.
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freeze
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:26
freeze написав:
Вчера был репортаж о том, что в Почаеве уволились все почтальоны, и некому стало разносить пенсии, потому что у них зарплата была 1500 гривен, это их оформляли на три дня в неделю, а должны были на самом деле пять работать. По-моему над людьми просто издеваются, учитывая доходы верхушки.
Или просто нет денег в бюджете. Потому что теневая экономика (в нее я включаю и 5% "налоги" "ФОП").
Да, и какое отношение к зарплате почтальонов имеют доходы олигархов?
"Вы коммунист?" (с)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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