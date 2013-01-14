Додано: Пон 17 гру, 2018 12:58

Казалось бы в военное время стоило бы восстанавливать критическое производство, в том числе и оборонку - но как бы ни так!

Получили форсированную ликвидацию остатков производства....

- "Волшебная страна"



- И вновь! Только по той причине, что это кому-то очччень Выгодно!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.