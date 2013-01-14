Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Вчера был репортаж о том, что в Почаеве уволились все почтальоны, и некому стало разносить пенсии, потому что у них зарплата была 1500 гривен, это их оформляли на три дня в неделю, а должны были на самом деле пять работать. По-моему над людьми просто издеваются, учитывая доходы верхушки.
Или просто нет денег в бюджете. Потому что теневая экономика (в нее я включаю и 5% "налоги" "ФОП").
Да, и какое отношение к зарплате почтальонов имеют доходы олигархов? "Вы коммунист?" (с)
Не, я чуток левее центра, где-то на уровне демократов в США )) Государство может быть стабильным и благополучным при отсутствии колоссального разрыва между слоями населения. Самые стабильные государства, это те, где нет такого разрыва - Финляндия, Швейцария, Норвегия, Дания и тд. А там где этот разрыв большой и появляются майданы, желтые жилеты и тд.
freeze написав:Государство может быть стабильным и благополучным при отсутствии колоссального разрыва между слоями населения. Самые стабильные государства, это те, где нет такого разрыва - Финляндия, Швейцария, Норвегия, Дания и тд. А там где этот разрыв большой и появляются майданы, желтые жилеты и тд.
budivelnik написав:Максимум покращення буде становити 5-10% та й то в сферах які фінансуються державою з одночасним погіршенням на тих самих 5-10% працівників які працюють в цій тіньовій економіці - тобто в середньому по Державі не зміниться нічого , просто трошки поміняються доходи працівників на користь бюджетників.
Тут ще є один фактор. Гроші сюди не йдуть не через корупцію, а через те, що немає чітких правил гри. Навіть грантові беруть, а завдання не виконують - то тендери зірвались, то погода підвела, то кудись підрядник щез... Культур-мультур не вистачає.
1. В Украине "переходной период" 2. В Украине затянувшийся период накопления капитала 3. В Украине откровенное засилье экономического криминала от институтов Государства 4. В Украине странным образом навязан менталитет криминала от экономики(большинство уже не представляют себе иного). 5. Весь этот процесс достаточно был запрограммирован изначально. 6. Трагедией уКРАИНЦА оказалось невероятное засилье криминала-коррупции-беспредела
Что в конечном итоге уже разрушило экономические, производственные, ... - основы Государства. При чём безвозвратно! Продажа Земли то же необходима, но в наших условиях это не возможно - причина банальна "Засилье криминала"- "Чёрной коррупции". И здесь влияние не только "Востока", но и "Запада". В то же время не ликвидирован "свой криминал" - Воры сидят не в тюрьмах, а в Государственном аппарате. Тем самым генерируя новые "бизнеса", при чём исключив из этого процесса население. Дальше будет только значительно хуже - будет ужесточаться "контроль" и возможности "развития". Но уничтоженное уже никогда не восстановить!
Т.Е. - затянутый процесс перехода с 20 уже до 30 лет. Это повлекло безповоротное уничтожение ряда критических для Государства сфер экономики. В плане производства, а "мы" сейчас торчим на уровне Габона.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Казалось бы в военное время стоило бы восстанавливать критическое производство, в том числе и оборонку - но как бы ни так! Получили форсированную ликвидацию остатков производства.... - "Волшебная страна"
- И вновь! Только по той причине, что это кому-то очччень Выгодно!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.