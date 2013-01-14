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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4095409640974098>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:35

lapay
А новые правила игры в результате чего появляются?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:48

  lapay написав:
  detroytred написав:В кореях-япониях силы развития настолько сильны, что нивелируют негатив политкоррупции. Поэтому им побоку.

У нас же для развития необходимо понизить уровень политкоррупции и коррупции.
Это на порядки легче, чем увеличить силу развития.

Проще: когда мы будем на их уровне развития, то сможем позволить себе их уровень политкоррупции. И их темпы развития.

Вони цей рівень зменшили за десятиліття. В нас теж він зменшується, бо правила розподілу бюджетних грошей змінюються на більш прозорі.

Откровенная глупость от обоих!
Причины я уже называл:
Пожалуйста, конкретно перечислите особенности их Законодательства в отношении "национальных меньшинств" и лиц с иностранным подданством!
В подтексте "лицам с еврейскими корнями".
Мы же исторически имели иное отношение, НО! З урахуванням цих питань.
Именно это позволило на земле Украины находиться Еврейским Святыням. Именно это всегда влекло сюда Евреев. Именно "евреи" - есть часть нашей культуры.(И плевать на то, кому и как, это нравиться или не нравиться)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 17 гру, 2018 13:57, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:49

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Да... и главное:
если дело касается личного интереса (перевыборов и пр.), то през нагнет многих, а вот если *изменить портновский КПК* и т.п., то ... да на фиг ему напрягаться-то?!))

Тому що без перевиборів половину зробленого скасують, як популіст Трамп зробив з реформатором Обамою.
  detroytred написав:Порядочность, трудолюбие и т.д, могут быть (да и часто являются) лишь одними из элементов реализации интересов можновладцив.

О том и речь, что в можновладцях должны быть граждане, у которых личные интересы пересекаются с государственными-общественными. В позитивном для последних ключе.

Тогда они сами совершенную систему создадут. Как создали те, у кого в негативном (по выкачиванию средств с общества).

Я не розумію. В нас така запущена ситуацію, що її реформувати можуть тільки кредитори, при чому їм по барабану, хто і як це буде робити, в рамках закону, головне, щоб було виконано завдання. Як нагнули Грецію, так нагибають і Україну, на нашу ж користь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:52

lapay
Откуда возникло взаимонепонимание: я Вам примеры привёл с целью, чтобы показать - даже в имеющихся условиях керманыч вполне наделен инструментами, чтобы навести порядок, принудить к законности и качественному исполнению обязанностей.
Если имеет желание.

Будут этому способствовать (чтобы даже му-даки-ледацюги и Ко выполняли свои обязанности надлежащим образом) новые правила игры, новая система - так и вовсе отлично. Только за. Это необходимо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:53

  lapay написав:
  detroytred написав:Да... и главное:
если дело касается личного интереса (перевыборов и пр.), то през нагнет многих, а вот если *изменить портновский КПК* и т.п., то ... да на фиг ему напрягаться-то?!))

Тому що без перевиборів половину зробленого скасують, як популіст Трамп зробив з реформатором Обамою.

"Выборы" - у нас невозможны априори, или они будут иметь копию пародии на оккупированных Землях Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:59

  detroytred написав:Будут этому способствовать (чтобы даже му-даки-ледацюги и Ко выполняли свои обязанности надлежащим образом) новые правила игры, новая система - так и вовсе отлично. Только за. Это необходимо.

Это называется "Экономико-Правовые отношения" - базой чего есть "частная собственность" и "Право"!

Того и другого население Украины ЛИШЕНО с 1918года.

А та база, созданная за совковые времена - криминалом разорвана!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 17 гру, 2018 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:02

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Откуда возникло взаимонепонимание: я Вам примеры привёл с целью, чтобы показать - даже в имеющихся условиях керманыч вполне наделен инструментами, чтобы навести порядок, принудить к законности и качественному исполнению обязанностей.
Если имеет желание.

Після Майдану бажання було в усіх - нового Президента, нового Парламента, активістів. Куди воно все поділося, і, головне, чому? Чому Саакашвілі нічого не зробив? Тут не в особистостях справа, зрозумійте це, нарешті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:02

lapay
Проблема в том, что кредиторы максимум, что делают, это не дают Греции свалиться в пропасть.
Тоже самое и с нами.
То есть они напрягают наших можновладцив только до этого уровня. Глубина реформ - лишь бы не свалились в полную..

Мы же ведем дискуссию, как подняться на уровни выше.
О развитии, процветании.
О которых поют и обещают нам.

В этом проблема.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:04

  lapay написав:Після Майдану бажання було в усіх - нового Президента, нового Парламента, активістів. Куди воно все поділося, і, головне, чому? Чому Саакашвілі нічого не зробив? Тут не в особистостях справа, зрозумійте це, нарешті.

А в "лицах заинтересованных" и их марже.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:09

lapay
Ошибка!
Не було бажання в усix такого!
Не було.

У значительной части движущих сил Майдана такого бажання не було. Такого - изменить систему, привести новые лица, соответствующие новым целям.

Было желание - убрать уж слишком зажравшихся старых))
detroytred
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