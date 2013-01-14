lapay
А новые правила игры в результате чего появляются?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:48
Откровенная глупость от обоих!
Причины я уже называл:
Пожалуйста, конкретно перечислите особенности их Законодательства в отношении "национальных меньшинств" и лиц с иностранным подданством!
В подтексте "лицам с еврейскими корнями".
Мы же исторически имели иное отношение, НО! З урахуванням цих питань.
Именно это позволило на земле Украины находиться Еврейским Святыням. Именно это всегда влекло сюда Евреев. Именно "евреи" - есть часть нашей культуры.(И плевать на то, кому и как, это нравиться или не нравиться)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 17 гру, 2018 13:57, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:49
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Тому що без перевиборів половину зробленого скасують, як популіст Трамп зробив з реформатором Обамою.
Я не розумію. В нас така запущена ситуацію, що її реформувати можуть тільки кредитори, при чому їм по барабану, хто і як це буде робити, в рамках закону, головне, щоб було виконано завдання. Як нагнули Грецію, так нагибають і Україну, на нашу ж користь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:52
lapay
Откуда возникло взаимонепонимание: я Вам примеры привёл с целью, чтобы показать - даже в имеющихся условиях керманыч вполне наделен инструментами, чтобы навести порядок, принудить к законности и качественному исполнению обязанностей.
Если имеет желание.
Будут этому способствовать (чтобы даже му-даки-ледацюги и Ко выполняли свои обязанности надлежащим образом) новые правила игры, новая система - так и вовсе отлично. Только за. Это необходимо.
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:53
"Выборы" - у нас невозможны априори, или они будут иметь копию пародии на оккупированных Землях Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:59
Это называется "Экономико-Правовые отношения" - базой чего есть "частная собственность" и "Право"!
Того и другого население Украины ЛИШЕНО с 1918года.
А та база, созданная за совковые времена - криминалом разорвана!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 17 гру, 2018 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:02
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Після Майдану бажання було в усіх - нового Президента, нового Парламента, активістів. Куди воно все поділося, і, головне, чому? Чому Саакашвілі нічого не зробив? Тут не в особистостях справа, зрозумійте це, нарешті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:02
lapay
Проблема в том, что кредиторы максимум, что делают, это не дают Греции свалиться в пропасть.
Тоже самое и с нами.
То есть они напрягают наших можновладцив только до этого уровня. Глубина реформ - лишь бы не свалились в полную..
Мы же ведем дискуссию, как подняться на уровни выше.
О развитии, процветании.
О которых поют и обещают нам.
В этом проблема.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:04
А в "лицах заинтересованных" и их марже.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:09
lapay
Ошибка!
Не було бажання в усix такого!
Не було.
У значительной части движущих сил Майдана такого бажання не було. Такого - изменить систему, привести новые лица, соответствующие новым целям.
Было желание - убрать уж слишком зажравшихся старых))
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