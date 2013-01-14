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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:02
lapay
Проблема в том, что кредиторы максимум, что делают, это не дают Греции свалиться в пропасть.
Тоже самое и с нами.
То есть они напрягают наших можновладцив только до этого уровня. Глубина реформ - лишь бы не свалились в полную..
Мы же ведем дискуссию, как подняться на уровни выше.
О развитии, процветании.
О которых поют и обещают нам.
В этом проблема.
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detroytred
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:04
lapay написав:
Після Майдану бажання було в усіх - нового Президента, нового Парламента, активістів. Куди воно все поділося, і, головне, чому? Чому Саакашвілі нічого не зробив? Тут не в особистостях справа, зрозумійте це, нарешті.
А в "лицах заинтересованных" и их марже.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:09
lapay
Ошибка!
Не було бажання в усix такого!
Не було.
У значительной части движущих сил Майдана такого бажання не було. Такого - изменить систему, привести новые лица, соответствующие новым целям.
Было желание - убрать уж слишком зажравшихся старых))
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:26
detroytred написав:
Проблема в том, что кредиторы максимум, что делают, это не дают Греции свалиться в пропасть.
Тоже самое и с нами.
То есть они напрягают наших можновладцив только до этого уровня. Глубина реформ - лишь бы не свалились в полную..
Не треба. Щоб не впасти - ціни на газ, пенсійна реформа.
А от вимоги Асоціації, антикорупційні органи - це вже для нас, щоб ми жили по людські.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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