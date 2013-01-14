Додано: Пон 17 гру, 2018 17:46

lapay

detroytred

budivelnik

Не разводите срачь!

Далёких от Украины де..лов!

Если Вы не знаете о процессах протекающих в Украине, их корнях и истоках, нафига гадить на ветке, что не имеет отношения к Вашему срачу?

Отрывайте отдельную ветку и сношайтесь в идиотизме!

Пора давно узреть, что ещё Кучмой была подписана программа перехода на частную собственность.

Были установлены корни средств, на приватизацию - "народ Украины"- "те, кто реально РАБОТАЕТ".

На сегодня, те, кто крал-выводил-офшорил-убивал-уничтожал- ....

- Давно и официально положили "прибор" на Украину - им, выведенных средств и там "хватает", на достаточно приемлемую Жизнь!

- Экономику Украины, производства,... - уже значительную часть уничтожили БЕЗВОЗВРАТНО! При чём с населением.

=- В то же время "народу", гарантированную социалку - ".... без масла!"



Вам, как лицам "ограниченным" в понимании объясняют: только "Савченко", в обратку "они" плодятся в геометрической прогрессии - про "антисемитизьм" стонут....

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.