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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 15:36
detroytred написав:
Было желание - убрать уж слишком зажравшихся старых))
Ломати - не будувати....
Вигнали десяток/сотню найодіозніших - але ж правила від цього не помінялись і виходить - толку мінятись для десятка/сотні відносно нових якщо мільйони залишились такимим ж як і були...
Ще раз загострю увагу
1 За 5 років президенства януковича було вкрадено нехай 10-30-50 млрд доларів
2 За цих самих 5 років ВВП становило 500-600 млрд +ще 200 млрд доларів створених в тіньовому секторі
3 Виходить недоспоживання 99.999% населення становило максимум 7% (50 вкрадених до 700 створених)
Будь-хто з тут присутніх при наявності власного бажання міг(може) для своєї сімї (або для себе особисто) компенсувати тих 7% втрат які нанесли йому олігархічні правила
Але проблема полягає в тому . що 70% населення не збирається напрягатись навіть заради покращення власного благополуччя і основна маса в цих 70% в своїх бідах якраз і винить не себе а всіх оточуючих ( при чому не тільки корупціонерів, а й тих хто живе краще від них бо більше(ефективніше) працює.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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Додано: Пон 17 гру, 2018 15:40
Представитель Украины на Минских переговорах Марчук заявил, что:
В целом, стороны пришли к консенсусу как минимум по двум пунктам. Во-первых, ввод миротворцев должен быть поэтапным. Во-вторых, первым этапом будет введение контингента ООН на линию разграничения.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:16
Арифметика в данном случае иная.
Для того, чтобы украсть себе лично в карман 1 гривню, коррупционер уничтожает государственных и общественных средств на 100 грн.
И это не считая недополученной прибыли. Например, от невыдачи лицензий и прочих и разрешений.
Или взял взятку и посадил в кресло дурак-а, который своей деятельностью принёс ущерба на миллионы.
Взял взятку в 1 млн. за голосование, вследствие которого ущерб составил миллиарды.
Коррупция несёт ущерб не столько в прямом обогащении коррупционера, сколько в нарушении от его деятельности функционирования гос. и общественных структур.
Проще: население (трудовые, финансовые и пр. ресурсы в обществе) вроде вкалывает-работает и не против работать больше, судя по гастербайтерам, а на выхлопе ...
Потому что экономика заключается в эффективном и рациональном использовании имеющихся ресурсов (как постоянно подчеркивал Мортимер).
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detroytred
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:27
Функция создания благоприятных условий (для того, чтобы население увеличивало своё собственное благополучие) лежит на ... см. функциональные обязанности должностных лиц.
От властей не требуется рыбы, от них требуются условия для рыбалки.
Там, где власти создают условия, там и выхлоп от рыбаков.
Там, где условия не благоприятные, там рыбаки ледачат, бухают, браконьерствуют, уезжают в лучшие для рыбалки места и т.д.
Конечно самые ловкие-умелые рыбаки могут обеспечить себя угловом и в плохих местах, но из этого не следует, что:
- все остальные на это способны
- в развитых странах все рыбаки ловки-удачны.
Поэтому дело за власть имущими. По созданию условий, при которых будет выхлоп и от непредприимчивых, ленивых, глупых, пьющих и т.д.
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detroytred
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:39
detroytred написав:
Без антикоррупционных органов и пр. весь выхлоп от цен на газ, пенсионной реформы и т.д. будет нивелирован (коррупционно уничтожен).
Что собственно сейчас и происходит.
Та ну, ви вже так яро не записуйтесь в зрадофільську секту.
Після Прозорро ціни, інколи, впали в рази, а після автоматичного повернення ПДВ закрилась ще одна діра для хитродупих. Крадуть в рази менше.
detroytred написав:
Вы не поняли одной вещи - в современном мире удерживаться на плаву - это равносильно падать.
Потому что остальные убегают..
Для того, щоб бігти швидше інших, потрібен допінг (гроші). Гроші за нафту, чи гроші за рабсилу. Першого в нас немає, друге почало надходити від заробітчан, але ще не трансформувалось в нові робочі місця. Ще можуть бути гроші від ЄС, але нам до них досить далеко.
Держава не може витягти сама себе, як Мюнгхаузен, за волосся.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:41
lapay
Согласен, что неправильно выразился. Естественно, что новые существенно уменьшили условия для коррупции, чем уж очень зажравшиеся папередныки.
Я имел ввиду другое - что проблемы имеют свойство нарастать (как например, износ инфраструктуры растёт, демографическая и т.д.) и те остатки, которые останутся после решения данных проблем, будут поглощены имеющейся коррупцией, пусть и меньшей, чем ранее.
Вместо того, чтобы пойти на развитие.
Отсюда важность ещё бОльшего уменьшения уровня коррупции.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:44
Не как Мюнхаузен..
А площадка для внешнего капитала (условия для забугорных рыбаков).
И я соменваюсь, что внутренние ресурсы используются с максимальной эффективностью.
Очень сомневаюсь))
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:46
lapay
detroytred
budivelnik
Не разводите срачь!
Далёких от Украины де..лов!
Если Вы не знаете о процессах протекающих в Украине, их корнях и истоках, нафига гадить на ветке, что не имеет отношения к Вашему срачу?
Отрывайте отдельную ветку и сношайтесь в идиотизме!
Пора давно узреть, что ещё Кучмой была подписана программа перехода на частную собственность.
Были установлены корни средств, на приватизацию - "народ Украины"- "те, кто реально РАБОТАЕТ".
На сегодня, те, кто крал-выводил-офшорил-убивал-уничтожал- ....
- Давно и официально положили "прибор" на Украину - им, выведенных средств и там "хватает", на достаточно приемлемую Жизнь!
- Экономику Украины, производства,... - уже значительную часть уничтожили БЕЗВОЗВРАТНО! При чём с населением.
=- В то же время "народу", гарантированную социалку - ".... без масла!"
Вам, как лицам "ограниченным" в понимании объясняют: только "Савченко", в обратку "они" плодятся в геометрической прогрессии - про "антисемитизьм" стонут....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:21
detroytred написав:
Я имел ввиду другое - что проблемы имеют свойство нарастать (как например, износ инфраструктуры растёт, демографическая и т.д.) и те остатки, которые останутся после решения данных проблем, будут поглощены имеющейся коррупцией, пусть и меньшей, чем ранее.
Вместо того, чтобы пойти на развитие.
Отсюда важность ещё бОльшего уменьшения уровня коррупции.
Інфраструктуру ми точно не потягнемо. Без грошей ЄС будуть аварія на аварії. Тому треба дотягти рівень управління до європейських вимог. Ці поки тягнуть...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:32
Два примера с размером фактическим коррупции:
1. Начальник структуры (организации) требует с подчиненных на уровне, обеспечивающем функцию структуры. Но сам подворовывает на находящихся в структуре ГСМ и пр., списывая больше. Например, на 1000 грн. На лишнюю *бутылку*. Прямая коррупция из кармана гос-ва - 100 грн.
2. Тот же, видя появившийся контроль над учётом, не ворует в организации ничего. Ноль.
Но практически со всех собирает дань в той или иной форме (поскольку им подписывает контракт и является вершиной контроля выполнения ими служ. обязанностей). И чем больше *залет* подчиненных при проверке уровня выполнения ими служ. обязанностей, тем больше отступные.
То есть и с нулем вкраденного у державы коррупционер своими действиями может нанести миллиардные убытки...
Поэтому и такое внимание коррупции. Разрушает функционирование.
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