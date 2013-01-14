Кудрявый
У нас не *срачь*)) и даже не срач, а обсуждение проблем развития Украины.
В теме, как будет жить Украина..
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:37
Кудрявый
У нас не *срачь*)) и даже не срач, а обсуждение проблем развития Украины.
В теме, как будет жить Украина..
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:41
Спочатку розповсюджується сумнівне твердження
А вже потім на підставі цієї навіть не фантазії а прямій тупості- розганяється тема про всьо пропало...
1 Я привів данні з довідника стеля що збитки від корупції знаходяться в межах 2-7% від створеної в Україні доданої вартості
2 Для того щоб з 101 грн ( одна корупційна+ 100 нестворених) - потрібно створити цю 101 гривню, тому заявляти про втрати не створеного - можна . але це заявки того ж штибу що й боротьба з тіньовою економікою, яка з висловів заявляючих покращить життя страждущих....
3 Є приказка
Свято місце - пусто не буває , тому
а - відкритий безвіз дав можливість 15% (З 30%)активних , яких не влаштовували існуючі сьогодні можливості/правила - спробувати себе за кордоном
б - мысця якы вони звыльнили будуть зайняты тими хто залишився
4 З вище написаного випливає наступне
Через якийсь час
а - ті хто тут залишився змінять свый світогляд (место сидения определяэт точку зрения)
б - частина з виїхавших повернеться в Україну з додатково набутими європейськими правилами-знаннями і вже буде не 30% активних і 70% пасивних . а 50 на 50
Так що дії сьогоднішнього керівництва хоч і не є абсолютно вірними і ефективними але точно далекі від зрадофільства і спрямовані на якнайшвидші зміни в Україні....
Біда в тому що зміни в свідомості населення йдуть повільніше ніж зміни правил які пропонуються верхівкою
ПС
Оповідання про рай небесний для пересічних на Заході - не більше ніж оповідання , і цю тезу доводять стихійні мітинги в Європі чи тіж ж війни в Азії-Африці-Південній Америці
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:53
Ну это только тупые не понимают, что воровство происходит не только с ВНОВЬ созданного, а и с имеющегося.
То есть своровал с велосипеда нипель на 1 грн.
И велосипед (ценой 100 грн.) разбился.
Или даже остался, но стоит и ржавеет.
Не функционирует или частично, или даже полностью.
Ну оно и понятно, что только поверхностный взгляд.
Но и тут понять не сложно-то: своровал портянку)) 1 грн., а вывел из строя бойца (на 100 грн.).
Прямое воровство - 1 грн.
Ущерб от лечения заражения - 100грн.
Цифры же из общего ВВП к данному предмету ни о чем. Потому что компенсация..
Тут иная математика.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:04
Тільки тупий в квадраті може приводити приклади які підтверджують правоту його опонента
Я написав
Щоб вкрасти на 1 гривню і просрати 100 гривень - треба спочатку створити 101 гривню
В прикладі ніпеля і велосипеда - велосипед був створений і тільки після його створення вкравши ніпель можна заявляти про збитки в сумі велосипеда...
В прикладі бійця з портянкою - є спочатку боєць з портянкою ...
так що замполіт він на пенсії розумом не відрізняється і все норовить по старих ( або кимоь написаних) методичках працювати.
Тепер про ВВП
Якщо припустити що я правий і спочатку треба створити щоб потім частину знищити +частину вкрасти - то знаючи кількість загальноствореного і кількість вкраденого - видно що на 15-30 одиниць створеного - крадеться максимум 1 одиниця , а раз так то боротьба з корупцією ( у випадку коли вона виноситься як головний жупел який заважаає прогресу) наносить більше шкоди ніж ігнорування цих 3-7% і як наслідок збільшення продуктивност праці які реально а не на папері покращують життя населення
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 17 гру, 2018 19:08, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:06
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Так в армії крадуть, совкова звичка, там де є нічийне/державне. Зараз такого мало, в основному задрані ціни за державні гроші, мінімізація податків, мит, акцизів. Тут пряма крадіжка, без супутніх збитків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:20
ещё бы добавил, следствие коррупции - монополизацию рынков.
и в следствии этого потери пересичного далеко не 7 %
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:22
Это ещё 27 лет назад расписали!
За исключением нерасстреляных "способных, удачливых, обдарованных,..."
Остальное процесс незыблемый ещё как минимум 10 лет.
- Выживут однозначно не все.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:23
Для тупых поясняю -- я не утверждал, что прямой ущерб в 100 грн. наносится из несозданного.
Естественно, такое невозможно.
Только тупой в кубе может такое приписывать оппоненту, отбросив даже мысль о том, что банально не понял высказанного мнения.
Сам глупец придумал глупость... и, как обычно, исказил и приписал.
Кроме того, это был пример одного из вариантов коррупции.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:29
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что прямой экономический ущерб от коррупции очевиден. Но косвенный ущерб может быть еще выше и заключаться «в низком экономическом росте и усилении неравенства в доходах».
Это только для тупых виден лишь прямой ущерб от коррупции. Сколько прямо уворовано.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:30
А начиналось все так хорошо...
Глава ЛНР уверен, что республика станет "маленькой Швейцарией"
А теперь "говорящая лошадь" Лавров заявляет, что признать ЛНР-ДНР для них будет слабостью:
Почему-то ничего не получилось - Швейцарией (даже северной) не стали, судьбу Крыма не повторили... Зато русзкий мир получили во всей его красе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
|