Додано: Пон 17 гру, 2018 18:41

для того щоб отримати 1 корупційну гривню наноситься на 100 грн збитків....

Спочатку розповсюджується сумнівне твердженняА вже потім на підставі цієї навіть не фантазії а прямій тупості- розганяється тема про всьо пропало...1 Я привів данні з довідника стеля що збитки від корупції знаходяться в межах 2-7% від створеної в Україні доданої вартості2 Для того щоб з 101 грн ( одна корупційна+ 100 нестворених) - потрібно створити цю 101 гривню, тому заявляти про втрати не створеного - можна . але це заявки того ж штибу що й боротьба з тіньовою економікою, яка з висловів заявляючих покращить життя страждущих....3 Є приказкаСвято місце - пусто не буває , томуа - відкритий безвіз дав можливість 15% (З 30%)активних , яких не влаштовували існуючі сьогодні можливості/правила - спробувати себе за кордономб - мысця якы вони звыльнили будуть зайняты тими хто залишився4 З вище написаного випливає наступнеЧерез якийсь часа - ті хто тут залишився змінять свый світогляд (место сидения определяэт точку зрения)б - частина з виїхавших повернеться в Україну з додатково набутими європейськими правилами-знаннями і вже буде не 30% активних і 70% пасивних . а 50 на 50Так що дії сьогоднішнього керівництва хоч і не є абсолютно вірними і ефективними але точно далекі від зрадофільства і спрямовані на якнайшвидші зміни в Україні....Біда в тому що зміни в свідомості населення йдуть повільніше ніж зміни правил які пропонуються верхівкоюПСОповідання про рай небесний для пересічних на Заході - не більше ніж оповідання , і цю тезу доводять стихійні мітинги в Європі чи тіж ж війни в Азії-Африці-Південній Америці