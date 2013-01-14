lapay
Ну как же без супутних збиткив-то?!!!!
Никому не дали и пропало-сгнило...
Коррупционер-чиновник на халяву не раздает)) и не работает.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:34
lapay
Ну как же без супутних збиткив-то?!!!!
Никому не дали и пропало-сгнило...
Коррупционер-чиновник на халяву не раздает)) и не работает.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:35
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:39
1 А в якій галузі в нас монополізація ринків яка шкодить не середньому бізнесу - а пересічним?
Енергоносії-тютюн-алкоголь ? - так в цих галузях головним вигодонабувачем ( який отримує до 70% від суми проданого) є Держава
2 Якщо ж Ви вважаєте монополізацією випуск цукорок чи будівництво - то це далеко від істини
3 Давайте все таки ще раз розглянемо
Всі створили 100% , після чого
99.99% - отримали 93% створеного
0.001% - отримали 7%
Для простоїлюдини це виглядає ( і є в реалі) несправедливим....
Але
а - абсолютної справедливості не існує
б - будь-який легально створений і легально проданий товар продається в три-десять разів дорожче ніж отримує той хто його створює, але якби товар продавався по ціні створення - то різні там пенсіонери-інваліди-бюджетники - давно б склеїли ласти...Звичайно цих людей стараються називати корупціонерами і так далі- забуваючи що їх кількість дотягує до третини України.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45
1 Треуголкін - ти читає і обдумуєш прочитане ?
та сама Лагард з твоєї цитати
Може бути... ( а може й не бути) тебе розумію , після 20 років протирання штанів з зарплатою в 3 середніх - піти на пенсію з двома лівими руками - прийдеться не те що методички озвучувати...
Але й за тридцять срібляників підставлятись нагло не варто
проста арифметика
Якщо прямий збиток - максиму 7% , а не прямий який може бути , а може й не бути - то загальний не перевищить 10% - мені це ясно
А тобі?
чи лампаси очі перекрили?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:49
* боротьба з корупцією ( у випадку коли вона виноситься як головний жупел який заважаає прогресу)* (с)
Сам придумал (утрировал)...
З.Ы. на деле, а не в приписанном дискутирующим, речь шла об одном из элементов, препятствующим развитию.
Главным же препятствием, мешающем развитию страны, является НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ МОЖНОВЛАДЦЯМИ.
А не УЩЕРБ от их прямой коррупции.
Как заметил выше lapay, в некоторых странах эту коррупцию можно компенсировать. Хотя сомневаюсь, что в Японии, Корее уровень коррупции также высок, как у нас.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:50
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:52
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Ну так, просто дорожче, ніж на ринку, або менше в бюджет. Сукупні збитки будуть, коли зроблено неякісно, потім аварія чи переробляти, або хворіють люди. Але таке нечасто.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:55
Вот глупый...
Естественно, что может быть...
Цитата была к тому, что считать только прямой ущерб - ошибка.
К тому же (с чего всё и началось у шнобельщика, а я влез)), считать только прямо уворованное коррупционером - ещё бОльшая ошибка.
На что шнобельщик и придумал глупость оппоненту о воровстве с несозданного.
Иначе-то никак..
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:57
У рідній країні звільнені не вертались через суд, а всіх незгодних він саджав пачками, за що і отримав заочний строк.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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