Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Стартував польсько-український проект допомоги бездомним тваринам 16.12.2018 http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/397412 Завдяки коштам з ЄС та польсько-українській співпраці буде відремонтовано притулок для бездомних тварин «Kundelek» у Ряшеві і таку ж установу буде споруджено у Виноградові на Закарпатті
pxhere.com, CC0 Public Domain Завдяки коштам з ЄС та польсько-українській співпраці буде відремонтовано притулок для бездомних тварин «Kundelek» у Ряшеві і таку ж установу буде споруджено у Виноградові на Закарпатті. Обидва партнери отримають кошти у межах програми транскордонної співпраці між Польщею, Україною та Білоруссю. Зокрема, Ряшівське товариство захисту тварин отримає майже мільйон злотих, тобто понад 230 тисяч євро.
Як розповідає Катажина Покшива з цієї організації, праця розпочнеться вже у січні. Відремонтовані будуть, зокрема, приміщення і відсіки, в яких знаходяться тварини:
«Наразі там дещо затемно, дуже голосно, і важко підтримувати все це в чистоті. Приміщення буде поділене на декілька частин, аби, власне, забезпечити там тишу. Над всіма відсіками буде зроблено нижчим дах, що забезпечить додаткову тишу, а ґрати, що важливо, будуть замінені вікнами. На додаток буде встановлено опалення в підлозі, завдяки чому пси, більшість з яких вже старенькі, матимуть дуже комфортні умови життя».
Сьогодні у притулку для бездомних тварин «Kundelek» у Ряшеві перебуває приблизно 150 собак і майже 40 котів.
IAR/А.М.
Война подвинула животных в непонятный образ. Вблизи зоны боевых действий пришлось увидеть интересную картину: Из железнодорожной посадки, на рельсы выскочил молодой кабелёк. Выскочил, осмотрелся, по сторонам, где уже давно не ходят поезда - выскочил ещё один точно такой же из одного помёта. Осмотрелись, обнюхались - следом вышла с*** с выводком маленьких щенят, и вся стайка, под присмотром старших кучно побрела в сторону разрывов...
б***,... О животных "страдаем" - люди оказались в ситуации куда хуже животных, при чём без Права ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Холуями оккупационных частей РФ вновь раздувается "мулька", что наступление РФ предусмотрено "только против Киева". Скоты раздувающие это не понимают, что как раз на дАмбасе Враг как раз поставил в ружьё всех, кого бросили... Официально под оккупацией более одного миллиона Граждан, в мобилизационном резерве.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.