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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4099410041014102>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:59

justit
Почему нивелирует?
Работающие бабульки лучше неработающих))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:27

Сделаю маленькое отступление:
Стартував польсько-український проект допомоги бездомним тваринам
16.12.2018
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/397412
Завдяки коштам з ЄС та польсько-українській співпраці буде відремонтовано притулок для бездомних тварин «Kundelek» у Ряшеві і таку ж установу буде споруджено у Виноградові на Закарпатті

pxhere.com, CC0 Public Domain
Завдяки коштам з ЄС та польсько-українській співпраці буде відремонтовано притулок для бездомних тварин «Kundelek» у Ряшеві і таку ж установу буде споруджено у Виноградові на Закарпатті. Обидва партнери отримають кошти у межах програми транскордонної співпраці між Польщею, Україною та Білоруссю. Зокрема, Ряшівське товариство захисту тварин отримає майже мільйон злотих, тобто понад 230 тисяч євро.

Як розповідає Катажина Покшива з цієї організації, праця розпочнеться вже у січні. Відремонтовані будуть, зокрема, приміщення і відсіки, в яких знаходяться тварини:

«Наразі там дещо затемно, дуже голосно, і важко підтримувати все це в чистоті. Приміщення буде поділене на декілька частин, аби, власне, забезпечити там тишу. Над всіма відсіками буде зроблено нижчим дах, що забезпечить додаткову тишу, а ґрати, що важливо, будуть замінені вікнами. На додаток буде встановлено опалення в підлозі, завдяки чому пси, більшість з яких вже старенькі, матимуть дуже комфортні умови життя».

Сьогодні у притулку для бездомних тварин «Kundelek» у Ряшеві перебуває приблизно 150 собак і майже 40 котів.

IAR/А.М.

Война подвинула животных в непонятный образ.
Вблизи зоны боевых действий пришлось увидеть интересную картину:
Из железнодорожной посадки, на рельсы выскочил молодой кабелёк.
Выскочил, осмотрелся, по сторонам, где уже давно не ходят поезда - выскочил ещё один точно такой же из одного помёта. Осмотрелись, обнюхались - следом вышла с*** с выводком маленьких щенят, и вся стайка, под присмотром старших кучно побрела в сторону разрывов...

б***,...
О животных "страдаем" - люди оказались в ситуации куда хуже животных, при чём без Права ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Холуями оккупационных частей РФ вновь раздувается "мулька", что наступление РФ предусмотрено "только против Киева".
Скоты раздувающие это не понимают, что как раз на дАмбасе Враг как раз поставил в ружьё всех, кого бросили...
Официально под оккупацией более одного миллиона Граждан, в мобилизационном резерве.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:38

  lapay написав:У рідній країні звільнені не вертались через суд, а всіх незгодних він саджав пачками, за що і отримав заочний строк.


Я не знаю, як і що там було.
Але, оскільки він "изгой" там, то щось таки недогледів, чи помилився круто.
Той, хто помилився у рідній домівці не вартий того, щоб інших вчити.
Така думка.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:41

  detroytred написав:justit
Почему нивелирует?
Работающие бабульки лучше неработающих))


Навел порядок и оставил работать тех, кто в принципе не работает, а досижывае.

Это нивелирование.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:42

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:ещё бы добавил, следствие коррупции - монополизацию рынков.
и в следствии этого потери пересичного далеко не 7 %
1 А в якій галузі в нас монополізація ринків яка шкодить не середньому бізнесу - а пересічним?
Енергоносії-тютюн-алкоголь ? - так в цих галузях головним вигодонабувачем ( який отримує до 70% від суми проданого) є Держава
2 Якщо ж Ви вважаєте монополізацією випуск цукорок чи будівництво - то це далеко від істини
3 Давайте все таки ще раз розглянемо
Всі створили 100% , після чого
99.99% - отримали 93% створеного
0.001% - отримали 7%
Для простоїлюдини це виглядає ( і є в реалі) несправедливим....
Але
а - абсолютної справедливості не існує
б - будь-який легально створений і легально проданий товар продається в три-десять разів дорожче ніж отримує той хто його створює, але якби товар продавався по ціні створення - то різні там пенсіонери-інваліди-бюджетники - давно б склеїли ласти...Звичайно цих людей стараються називати корупціонерами і так далі- забуваючи що їх кількість дотягує до третини України.

данные хоть и 2-х летней давности, но, думаю, актуальны
Так, по состоянию на середину 2016 года 42% рынков в Украине были монополизированы, 11% рынков работали в условиях административной или естественной монополии. Монополии и олигополии сложились в ТЭК (65%), в сфере транспорта и связи (82%).

«Монополисты злоупотребляют своим положением, применяют инструменты, позволяющие максимизировать прибыль путем завышения цен и тарифов. Это отражается на инфляции», – сказал Данилишин.


http://uaprom.info/news/161561-sovete-n ... ynkov.html

жкх
результаты монопольного сговора, думаю, видны по ценникам в магазах
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:12

justit
Где же досиджуэ, если бабульки начали работать?!
О том, что навёл иднальный порядок, то есть заменил бабулек на суперпрофессионалов, я не говорил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:29

  detroytred написав:justit
Где же досиджуэ, если бабульки начали работать?!
О том, что навёл иднальный порядок, то есть заменил бабулек на суперпрофессионалов, я не говорил.


1) В частных фирмах бабульки не работают, их просто не берут туда
значит
2) Речь о госконторе
3) В госконторе - это не работа, это просиживание, особенно у бабулек :D

Welcome to the real world mate
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:32

* а раз так то боротьба з корупцією ( у випадку коли вона виноситься як головний жупел який заважаає прогресу) наносить більше шкоди ніж ігнорування цих 3-7% і як наслідок збільшення продуктивност праці які реально а не на папері покращують життя населення* (с) шнобельщик

Наверное Байден эту глупость не признаёт.
* Бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что коррупция продолжает быть самой большой проблемой для Украины.*
https://www.unian.net/politics/2362507- ... ainyi.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:36

justit
* В госконторе - это не работа, это просиживание, особенно у бабулек * ----- смелое утверждение.
Голословное и обобщенное до безобразия))
detroytred
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