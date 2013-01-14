Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Стартував польсько-український проект допомоги бездомним тваринам 16.12.2018 http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/397412 Завдяки коштам з ЄС та польсько-українській співпраці буде відремонтовано притулок для бездомних тварин «Kundelek» у Ряшеві і таку ж установу буде споруджено у Виноградові на Закарпатті
pxhere.com, CC0 Public Domain Завдяки коштам з ЄС та польсько-українській співпраці буде відремонтовано притулок для бездомних тварин «Kundelek» у Ряшеві і таку ж установу буде споруджено у Виноградові на Закарпатті. Обидва партнери отримають кошти у межах програми транскордонної співпраці між Польщею, Україною та Білоруссю. Зокрема, Ряшівське товариство захисту тварин отримає майже мільйон злотих, тобто понад 230 тисяч євро.
Як розповідає Катажина Покшива з цієї організації, праця розпочнеться вже у січні. Відремонтовані будуть, зокрема, приміщення і відсіки, в яких знаходяться тварини:
«Наразі там дещо затемно, дуже голосно, і важко підтримувати все це в чистоті. Приміщення буде поділене на декілька частин, аби, власне, забезпечити там тишу. Над всіма відсіками буде зроблено нижчим дах, що забезпечить додаткову тишу, а ґрати, що важливо, будуть замінені вікнами. На додаток буде встановлено опалення в підлозі, завдяки чому пси, більшість з яких вже старенькі, матимуть дуже комфортні умови життя».
Сьогодні у притулку для бездомних тварин «Kundelek» у Ряшеві перебуває приблизно 150 собак і майже 40 котів.
IAR/А.М.
Война подвинула животных в непонятный образ. Вблизи зоны боевых действий пришлось увидеть интересную картину: Из железнодорожной посадки, на рельсы выскочил молодой кабелёк. Выскочил, осмотрелся, по сторонам, где уже давно не ходят поезда - выскочил ещё один точно такой же из одного помёта. Осмотрелись, обнюхались - следом вышла с*** с выводком маленьких щенят, и вся стайка, под присмотром старших кучно побрела в сторону разрывов...
б***,... О животных "страдаем" - люди оказались в ситуации куда хуже животных, при чём без Права ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Холуями оккупационных частей РФ вновь раздувается "мулька", что наступление РФ предусмотрено "только против Киева". Скоты раздувающие это не понимают, что как раз на дАмбасе Враг как раз поставил в ружьё всех, кого бросили... Официально под оккупацией более одного миллиона Граждан, в мобилизационном резерве.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:ещё бы добавил, следствие коррупции - монополизацию рынков. и в следствии этого потери пересичного далеко не 7 %
1 А в якій галузі в нас монополізація ринків яка шкодить не середньому бізнесу - а пересічним? Енергоносії-тютюн-алкоголь ? - так в цих галузях головним вигодонабувачем ( який отримує до 70% від суми проданого) є Держава 2 Якщо ж Ви вважаєте монополізацією випуск цукорок чи будівництво - то це далеко від істини 3 Давайте все таки ще раз розглянемо Всі створили 100% , після чого 99.99% - отримали 93% створеного 0.001% - отримали 7% Для простоїлюдини це виглядає ( і є в реалі) несправедливим.... Але а - абсолютної справедливості не існує б - будь-який легально створений і легально проданий товар продається в три-десять разів дорожче ніж отримує той хто його створює, але якби товар продавався по ціні створення - то різні там пенсіонери-інваліди-бюджетники - давно б склеїли ласти...Звичайно цих людей стараються називати корупціонерами і так далі- забуваючи що їх кількість дотягує до третини України.
данные хоть и 2-х летней давности, но, думаю, актуальны
Так, по состоянию на середину 2016 года 42% рынков в Украине были монополизированы, 11% рынков работали в условиях административной или естественной монополии. Монополии и олигополии сложились в ТЭК (65%), в сфере транспорта и связи (82%).
«Монополисты злоупотребляют своим положением, применяют инструменты, позволяющие максимизировать прибыль путем завышения цен и тарифов. Это отражается на инфляции», – сказал Данилишин.
* а раз так то боротьба з корупцією ( у випадку коли вона виноситься як головний жупел який заважаає прогресу) наносить більше шкоди ніж ігнорування цих 3-7% і як наслідок збільшення продуктивност праці які реально а не на папері покращують життя населення* (с) шнобельщик