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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4099410041014102
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:41

  detroytred написав:
Наверное Байден эту глупость не признаёт.
* Бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что коррупция продолжает быть самой большой проблемой для Украины.*
https://www.unian.net/politics/2362507- ... ainyi.html

На жаль, Байден вже нічого не скаже.
Він каже "корупція", а, скоріше за все, має на увазі суди. Суди незалежні, тут влада безсила.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:42

  detroytred написав:justit
* В госконторе - это не работа, это просиживание, особенно у бабулек * ----- смелое утверждение.
Голословное и обобщенное до безобразия))


Вы, можете оспорить только если работаете там + Вы (пред)пенсионного возраста.
Иначе дискуссия лишена смысла.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:56

  detroytred написав:justit
* В госконторе - это не работа, это просиживание, особенно у бабулек * ----- смелое утверждение.
Голословное и обобщенное до безобразия))

:D :lol:
Прекращайте откровенный срачь!
"Дискуссия ведется среди политикума". Розенко рассказал на каком этапе сегодня обсуждается вопрос легализации секс-индустрии
https://www.ostro.org/general/society/news/560430/
17.12.2018

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, что на сегодня продолжаются дискуссии относительно узаконивания секс-индустрии не только в средствах массовой информации, но и среди политиков. Об этом чиновник рассказал в комментарии УНН.

"Это дискуссионный вопрос. И дискуссия постоянно звучит и в СМИ, и среди политикума, в том числе. Поэтому, да, дискуссия сегодня ведется, но безусловно государство - это вопрос глобальный. Это должно быть решение Верховной Рады Украины, в первую очередь, которая должна принять соответствующие изменения в действующее законодательство. А кто такие народные депутаты Украины - срез общества и отражение среза общества. Если сегодня народные депутаты, Верховная Рада не готова к таким решениям, значит нам надо просто продолжать дискуссию, обсуждение, изучать разный опыт, учитывать специфику Украины, в том числе, и считать целесообразным расширять диалог с нашими религиозными объединениями", - считает вице-премьер.

По его мнению, этот вопрос является непростым и не решается за один день.

"Но самое главное, мне приятно отметить, что сегодня диалог этот ведется, он открыт. И никто никого не преследует за участие в этом диалоге. И государственная политика заключается в том, что все точки зрения вокруг этого вопроса имеют права существовать и никоим образом никто не имеет права ограничивать людей в высказывании своих мыслей вокруг этой темы", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, не нужно правительству создать какое-то управление или департамент, который бы занимался вопросами защиты лиц, оказывающих секс-услуги, Розенко сказал: "Я считаю, что дело не в управлениях и не в структурах, а дело в общем понимании понятий прав человека. И мы должны говорить о том, что права человека должны обеспечиваться на всех уровнях. И это не столько через государственные институты должны сделать, а из-за смены идеологии, скажем, психологию каждого гражданина Украины. Поэтому это не только какие-то юридические моменты".

Институты, по словам Розенко, которые занимаются правами человека, в Украине есть. В первую очередь, уточнил он, это Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Также есть и Правительственный уполномоченный.

"То есть, такие институты в принципе. И в каждом секторе должно быть понимание этого. Это же не только вопросы культуры, социальной политики, образования и т.д. Это глобальный комплексный вопрос. Плюс, это государственные органы и сама активность общественных организаций и неправительственных секторов тоже чрезвычайно важна, так как очень часто общественный неправительственный сектор более активен в защите прав, свобод. Он более эффективен и более настойчив, и более такой, который реагирует на ситуацию, чем государственный аппарат", - отметил вице-премьер.

"Со своей стороны, безусловно, на всех уровнях, которые касаются государственной политики, мы привлекаем этих представителей на различные мероприятия. В частности, у нас есть Национальный совет по противодействию распространения ВИЧ, туберкулеза и инфекционных болезней, которую возглавляю я. И у нас в этом совете представлены не только государственные органы, а также очень мощный общественный сегмент, среди которых один из представителей этих людей, которые предоставляют соответствующие услуги. То есть, они же организованы, у них есть общественные институты, и они активно участвуют в формировании государственной политики. Я не могу сказать, что у нас все идеально в этом направлении, но по крайней мере мы не игнорируем проблему, а, наоборот, стараемся адекватно реагировать и работать с этой категорией граждан в различных сферах", - добавил Розенко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:56

  lapay написав:
Він каже "корупція", а, скоріше за все, має на увазі суди. Суди незалежні, тут влада безсила.

Суди незалежні, тут влада безсила. - до боли напоминает высказывание хозяина северного соседа.... :(
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:59

justit
Дискуссия лишена смысла, если оперировать на основе личных ощущений-представлений, как Вы предложили, определив условием - личную работу в госучреждениях и предпенс. возраст. В таком варианте это будет точно не о чём.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:08

  detroytred написав:justit
* В госконторе - это не работа, это просиживание, особенно у бабулек * ----- смелое утверждение.
Голословное и обобщенное до безобразия))

И правдивое до безобразия :)
Но работники госконтор считают, что делают важные дела. А сами 2-3 ячейки в Экселе заполнить не в состоянии
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pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:12

justit
В такую же субъективную плоскость сводит всё коллега шнобельщик.
Личные представления могут быть лишь дополнением к другим более объективным аргументам в дискуссии.
И не более.

Это на уровне базара они играют роль основных.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:16

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

justit написав:
  detroytred написав:justit
* В госконторе - это не работа, это просиживание, особенно у бабулек * ----- смелое утверждение.
Голословное и обобщенное до безобразия))


Вы, можете оспорить только если работаете там + Вы (пред)пенсионного возраста.
Иначе дискуссия лишена смысла.


По правде говоря, с вашей стороны тоже некорректно делать такие заявления и ждать их опровержений. Вы, собственно, тоже можете это доказать только если там работаете.
Нельзя под одну гребёнку всех пожилых во всех госконторах. Хотя в целом я того мнения
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:17

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:Суди незалежні, тут влада безсила. - до боли напоминает высказывание хозяина северного соседа....

Янукович теж таке казав. Якби були залежні, Насіров далі тюремного подвір'я не вийшов би, як Тимошенко з Луценко в свій час.
Вони стануть залежні, залежні від закона, тільки тоді, коли суддів реально почнуть саджати за хабарі, років через п'ять, не раніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:18

Армия, врачи, учителя и т.д. - это госконтора. Просиживают штаны?)))
Конечно, особенно в сравнении с бухгалтерами и торговцами горилкой за прилавком.

Жгите ещё...

В обществе институты (хоть гос, хоть частные) априори редки в качестве просиживателей.
Все выполняют свои важные функции. Вплоть до сантехника самого предпенсионного возраста.
detroytred
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  #<1 ... 4099410041014102
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