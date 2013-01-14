"Дискуссия ведется среди политикума". Розенко рассказал на каком этапе сегодня обсуждается вопрос легализации секс-индустрии17.12.2018Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, что на сегодня продолжаются дискуссии относительно узаконивания секс-индустрии не только в средствах массовой информации, но и среди политиков. Об этом чиновник рассказал в комментарии УНН."Это дискуссионный вопрос. И дискуссия постоянно звучит и в СМИ, и среди политикума, в том числе. Поэтому, да, дискуссия сегодня ведется, но безусловно государство - это вопрос глобальный. Это должно быть решение Верховной Рады Украины, в первую очередь, которая должна принять соответствующие изменения в действующее законодательство. А кто такие народные депутаты Украины - срез общества и отражение среза общества. Если сегодня народные депутаты, Верховная Рада не готова к таким решениям, значит нам надо просто продолжать дискуссию, обсуждение, изучать разный опыт, учитывать специфику Украины, в том числе, и считать целесообразным расширять диалог с нашими религиозными объединениями", - считает вице-премьер.По его мнению, этот вопрос является непростым и не решается за один день."Но самое главное, мне приятно отметить, что сегодня диалог этот ведется, он открыт. И никто никого не преследует за участие в этом диалоге. И государственная политика заключается в том, что все точки зрения вокруг этого вопроса имеют права существовать и никоим образом никто не имеет права ограничивать людей в высказывании своих мыслей вокруг этой темы", - сказал он.Отвечая на вопрос о том, не нужно правительству создать какое-то управление или департамент, который бы занимался вопросами защиты лиц, оказывающих секс-услуги, Розенко сказал: "Я считаю, что дело не в управлениях и не в структурах, а дело в общем понимании понятий прав человека. И мы должны говорить о том, что права человека должны обеспечиваться на всех уровнях. И это не столько через государственные институты должны сделать, а из-за смены идеологии, скажем, психологию каждого гражданина Украины. Поэтому это не только какие-то юридические моменты".Институты, по словам Розенко, которые занимаются правами человека, в Украине есть. В первую очередь, уточнил он, это Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Также есть и Правительственный уполномоченный."То есть, такие институты в принципе. И в каждом секторе должно быть понимание этого. Это же не только вопросы культуры, социальной политики, образования и т.д. Это глобальный комплексный вопрос. Плюс, это государственные органы и сама активность общественных организаций и неправительственных секторов тоже чрезвычайно важна, так как очень часто общественный неправительственный сектор более активен в защите прав, свобод. Он более эффективен и более настойчив, и более такой, который реагирует на ситуацию, чем государственный аппарат", - отметил вице-премьер."Со своей стороны, безусловно, на всех уровнях, которые касаются государственной политики, мы привлекаем этих представителей на различные мероприятия. В частности, у нас есть Национальный совет по противодействию распространения ВИЧ, туберкулеза и инфекционных болезней, которую возглавляю я. И у нас в этом совете представлены не только государственные органы, а также очень мощный общественный сегмент, среди которых один из представителей этих людей, которые предоставляют соответствующие услуги. То есть, они же организованы, у них есть общественные институты, и они активно участвуют в формировании государственной политики. Я не могу сказать, что у нас все идеально в этом направлении, но по крайней мере мы не игнорируем проблему, а, наоборот, стараемся адекватно реагировать и работать с этой категорией граждан в различных сферах", - добавил Розенко.