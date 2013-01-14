Додано: Пон 17 гру, 2018 22:36

Продовжимо

Треуголкін заявляє що корупція на 1 одиницю вкраденого - ще додатково створює умови для не створення 100 одиниць

Будівельник заявляє що корупція краде 3-7% від створеного.

Саме це і є темою суперечки

Якщо правий треуголкін то давно пора кликати політика а-ля сталін на допомогу , бо

В абсолютних цифрах крадуть 10 млрд в рік(доларів і це максимум) , якщо при цьому просирають в 100 разів більше - то ясно що ніякі збільшення продуктивності праці не допоможуть компенсувати ці цифри...

Але хтось вірить що станом на сьогодні Україна тільки тому що хтось при владі робить щось не так не створює додатково 9 штук ВВП ?



Натомість моя цифра в 10 млрд доларів ( або 7%) виглядає більш привабливою , але тоді міняється вся парадигма розвитку, адже тоді сралін нам нафіг не потрібен , бо кожен з нас на своєму місці . користуючись прогалинами в законодавстві, чи відсутністю конкуренції чи додатковими обємами праці- для себе і своєї сімї на раз/два скомпенсу. втрати від корупції а значить

Заявки про 1 до 100 - це заувальовані пропозиції по створенню тоталітарної держави а-ля педерація чи СРСР

Заявки по 0,07 до ВВП - це пропозиція розвитку демократичного суспільства . в якій проблеми Держави перекриваються ініціативними діями громадян , а так як в кожного з громадян ініціатива-бажання-працездатність- різні . то й не дивно що в протирачів штанів зникають можливості покращити своє життя і вони за москальську копійку змушені просувати проросійські тези...



Ще раз для Всіх

Якщо у нас буде збудована диктатура -то чим крім назви Україна буде відрізнятись від Росії ?

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників