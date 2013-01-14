RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 410141024103410441054106>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:21

Если речь же только о пожилых...

То я ведь не говорил взагали о всех пожилых в госконторах, а указал на пример, как нормальный начальник добился от этих пожилых того, что они даже компьютер в требуемом объёме освоили.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20545
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:29

  detroytred написав:justit
Дискуссия лишена смысла, если оперировать на основе личных ощущений-представлений, как Вы предложили, определив условием - личную работу в госучреждениях и предпенс. возраст. В таком варианте это будет точно не о чём.


Вы же оперируете личными ощущениями о бабушках.
Почему Вам дозволено, а мне нет?

  pesikot написав:
  detroytred написав:justit
* В госконторе - это не работа, это просиживание, особенно у бабулек * ----- смелое утверждение.
Голословное и обобщенное до безобразия))

И правдивое до безобразия :)
Но работники госконтор считают, что делают важные дела. А сами 2-3 ячейки в Экселе заполнить не в состоянии


В данном случае Вы, pesikot, не правы.
Они, бабушки, как раз способны "2-3 ячейки в Экселе заполнить",
и, к моему сожалению похоже именно это здесь называют Работать. :?
justit
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:29

lapay
Так дело в другом!
Для посадки тимошенок янеку не нужно было разрушать систему.
Для посадки насировых папу нужно разрушить систему. Поэтому система от вклады всё также зависит, но насировы - это за флажками...

И только поэтому влада не может сейчас повлиять...
А так всё та же зависимость.

Проще - садить политоппонентов - это одно, а садить просто коррупционеров - это другое. Это угроза уже самой системе.

А Вы подумали об изменениях в зависимости.
Есть же границы!
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20545
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:31

  Faceless написав:Вы, собственно, тоже можете это доказать только если там работаете.
Нельзя под одну гребёнку всех пожилых во всех госконторах. Хотя в целом я того же мнения


Я работал.
Очень долго.
С "бабушками".
Но, к моему сожалению ни бабушки,
ни приходящие на их место более молодые не отличались
"умом и сообразительностью"

Отсюда суждение.
Разумеется оно не есть истина, но семя посеяно.
justit
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:32

  justit написав:
  detroytred написав:justit
Почему нивелирует?
Работающие бабульки лучше неработающих))
Навел порядок и оставил работать тех, кто в принципе не работает, а досижывае.
Это нивелирование.

Так люди помоложе на эти должности и не пойдут.
Есть масса необходимых, но низкооплачиваемых должностей.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15079
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1240 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:33

1. Нет З/П - можно не ходить на Работу.
2. Что происходит на самом деле:
Забастовали работники службы качества на ГП "Селидовуголь": парализована отгрузка угля
https://www.ostro.org/donetsk/economics/news/560442/
17.12.2018

Работники службы качества на ГП "Селидовуголь" бастуют с утра понедельника, 17 декабря. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Они не берут пробы и не проводят лабораторный анализ угля, а без этого этапа, как отмечает Волынец, невозможно отгрузить уголь потребителям, даже на собственные котельные. Это значит, что парализована отгрузка угля, а это "равнозначно остановке шахт".

"Дело в том, что работники непромышленной группы и инженерно-технические работники не получали заработную плату с июля этого года. Лишь в октябре 2018 года прошел протест работников углехимической лаборатории №3 шахты "Кураховская", где только часть работников добилась частичного погашения задолженности по заработной плате", - написал профсоюзный лидер.

Он подчеркивает, что и сейчас на этих работников оказывает давление администрация объединения и руководитель службы качества.

"Дело доходит до прямого запугивания и шантажа. Пугают тем, что их работу могут выполнить рабочие с ГП "Мирноградугля" или тем, что работники будут вынуждены возмещать ущерб за простой вагонов ... Бред ... А как люди могут выполнять свою работу без зарплаты? Или как можно работать, когда ты и твои дети голодные?", - возмущается Волынец.

3. Рабы не подвластны "Праву" - у них только обязанности.
Поверьте, с них всё равно выжмут эти деньги - даже без суда путём снижения З/П до минималки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 20.09.12
Подякував: 598 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:34

  detroytred написав:Армия, врачи, учителя и т.д. - это госконтора. Просиживают штаны?)))


Армия - нет.
Учителя и врачи... ну, медицина и образование - это самое печальное, что у нас сейчас есть.
Надеюсь, что лет через 10-15 все изменится.
justit
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:34

justit
А кто будет выполнять данную мелкую, но тоже необходимую, работу?
Тем более, что у этих *разнорабочих* не только набор на компьютере. Ещё целый ряд других функций.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20545
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:36

Продовжимо
Треуголкін заявляє що корупція на 1 одиницю вкраденого - ще додатково створює умови для не створення 100 одиниць
Будівельник заявляє що корупція краде 3-7% від створеного.
Саме це і є темою суперечки
Якщо правий треуголкін то давно пора кликати політика а-ля сталін на допомогу , бо
В абсолютних цифрах крадуть 10 млрд в рік(доларів і це максимум) , якщо при цьому просирають в 100 разів більше - то ясно що ніякі збільшення продуктивності праці не допоможуть компенсувати ці цифри...
Але хтось вірить що станом на сьогодні Україна тільки тому що хтось при владі робить щось не так не створює додатково 9 штук ВВП ?

Натомість моя цифра в 10 млрд доларів ( або 7%) виглядає більш привабливою , але тоді міняється вся парадигма розвитку, адже тоді сралін нам нафіг не потрібен , бо кожен з нас на своєму місці . користуючись прогалинами в законодавстві, чи відсутністю конкуренції чи додатковими обємами праці- для себе і своєї сімї на раз/два скомпенсу. втрати від корупції а значить
Заявки про 1 до 100 - це заувальовані пропозиції по створенню тоталітарної держави а-ля педерація чи СРСР
Заявки по 0,07 до ВВП - це пропозиція розвитку демократичного суспільства . в якій проблеми Держави перекриваються ініціативними діями громадян , а так як в кожного з громадян ініціатива-бажання-працездатність- різні . то й не дивно що в протирачів штанів зникають можливості покращити своє життя і вони за москальську копійку змушені просувати проросійські тези...

Ще раз для Всіх
Якщо у нас буде збудована диктатура -то чим крім назви Україна буде відрізнятись від Росії ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19838
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:36

justit
Может объясните, как это армия не госструктура?))
Кроме категоричнского)) - нет.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20545
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 410141024103410441054106>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Exabot [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14697
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 82772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5586
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1829)
17.12.2018 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.