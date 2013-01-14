Если речь же только о пожилых...
То я ведь не говорил взагали о всех пожилых в госконторах, а указал на пример, как нормальный начальник добился от этих пожилых того, что они даже компьютер в требуемом объёме освоили.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:21
Если речь же только о пожилых...
То я ведь не говорил взагали о всех пожилых в госконторах, а указал на пример, как нормальный начальник добился от этих пожилых того, что они даже компьютер в требуемом объёме освоили.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:29
Вы же оперируете личными ощущениями о бабушках.
Почему Вам дозволено, а мне нет?
В данном случае Вы, pesikot, не правы.
Они, бабушки, как раз способны "2-3 ячейки в Экселе заполнить",
и, к моему сожалению похоже именно это здесь называют Работать.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:29
lapay
Так дело в другом!
Для посадки тимошенок янеку не нужно было разрушать систему.
Для посадки насировых папу нужно разрушить систему. Поэтому система от вклады всё также зависит, но насировы - это за флажками...
И только поэтому влада не может сейчас повлиять...
А так всё та же зависимость.
Проще - садить политоппонентов - это одно, а садить просто коррупционеров - это другое. Это угроза уже самой системе.
А Вы подумали об изменениях в зависимости.
Есть же границы!
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:31
Я работал.
Очень долго.
С "бабушками".
Но, к моему сожалению ни бабушки,
ни приходящие на их место более молодые не отличались
"умом и сообразительностью"
Отсюда суждение.
Разумеется оно не есть истина, но семя посеяно.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:32
Так люди помоложе на эти должности и не пойдут.
Есть масса необходимых, но низкооплачиваемых должностей.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:33
1. Нет З/П - можно не ходить на Работу.
2. Что происходит на самом деле:
3. Рабы не подвластны "Праву" - у них только обязанности.
Поверьте, с них всё равно выжмут эти деньги - даже без суда путём снижения З/П до минималки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:34
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:34
justit
А кто будет выполнять данную мелкую, но тоже необходимую, работу?
Тем более, что у этих *разнорабочих* не только набор на компьютере. Ещё целый ряд других функций.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:36
Продовжимо
Треуголкін заявляє що корупція на 1 одиницю вкраденого - ще додатково створює умови для не створення 100 одиниць
Будівельник заявляє що корупція краде 3-7% від створеного.
Саме це і є темою суперечки
Якщо правий треуголкін то давно пора кликати політика а-ля сталін на допомогу , бо
В абсолютних цифрах крадуть 10 млрд в рік(доларів і це максимум) , якщо при цьому просирають в 100 разів більше - то ясно що ніякі збільшення продуктивності праці не допоможуть компенсувати ці цифри...
Але хтось вірить що станом на сьогодні Україна тільки тому що хтось при владі робить щось не так не створює додатково 9 штук ВВП ?
Натомість моя цифра в 10 млрд доларів ( або 7%) виглядає більш привабливою , але тоді міняється вся парадигма розвитку, адже тоді сралін нам нафіг не потрібен , бо кожен з нас на своєму місці . користуючись прогалинами в законодавстві, чи відсутністю конкуренції чи додатковими обємами праці- для себе і своєї сімї на раз/два скомпенсу. втрати від корупції а значить
Заявки про 1 до 100 - це заувальовані пропозиції по створенню тоталітарної держави а-ля педерація чи СРСР
Заявки по 0,07 до ВВП - це пропозиція розвитку демократичного суспільства . в якій проблеми Держави перекриваються ініціативними діями громадян , а так як в кожного з громадян ініціатива-бажання-працездатність- різні . то й не дивно що в протирачів штанів зникають можливості покращити своє життя і вони за москальську копійку змушені просувати проросійські тези...
Ще раз для Всіх
Якщо у нас буде збудована диктатура -то чим крім назви Україна буде відрізнятись від Росії ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:36
justit
Может объясните, как это армия не госструктура?))
Кроме категоричнского)) - нет.
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